《天堂M》傳說級「課長」帳單曝光！3年課金破紀錄　貧窮限制想像

玩遊戲儲值「課金」買裝備、強化角色，早已見怪不怪，在遊戲中花數十萬、數百萬，尋求尊榮感的玩家越來越多，不過能課到1.4億元台幣，成為「課長」可就不多了！



日前電玩YouTube頻道「令狐沖爺爺」取得《天堂M》台灣伺服器最高課金紀錄，玩家ID「風殺生」官方提供的帳單，3 年總共花109,393,648元台幣（約3026萬港幣），另外還非官方管道購幣等花費3,000萬台幣，總計約1.4億台幣（約3873萬港幣）。

▼▼▼點擊即睇究竟點用到1.4億台幣？▼▼▼

+ 10

其實這位「風殺生」玩家，在《天堂M》早已是傳說級玩家，伺服器巴列斯擁有另一個帳號「白袍甘道夫」也曾創下驚人紀錄，在2020年的消費紀錄就早已嚇呆眾人，根據官方提供的紀錄，白袍甘道夫從2017年開始約3年，消費總金額逾5745萬台幣（約1589萬港幣），被網友封為「新台幣戰士」、「感謝課長讓我們這些無課戰士有遊戲玩」。

延伸閱讀：6月全球手遊課金榜Top 10 二之國吸金力壓馬娘／原神／PokemonGo▼▼▼

+ 17

到底遊戲公司是如何打造這課金文化？其實除了玩家本身對遊戲的熱愛、強烈的收集癖等，美國遊戲大廠Activision更曾打造出「課金機制專利」通過美國當局認證。

第一步是搜集玩家資料，若玩家曾瀏覽過A道具，便會在配對時特別安排有A道具的另一個玩家對打，若你真的買了道具，更會特別安排適合該道具的場景，讓玩家有「買對了」的感受，接著掉入無限的「課金輪迴」。

相關圖輯：消委會揭手遊商5招吸金術▼▼▼

+ 1

網友對這機制看法兩極，有人認為玩遊戲本來就追求開心，遊戲公司追求盈利也很合理，另派則覺得這是一種陷阱，你怎麼看呢？

▼▼▼相關圖輯：如果你擔心家中兒童打手機遊戲時亂課金，可以參考以下防止在iTunes及App Store上進行購買的教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

+ 3

延伸閱讀：

抽卡「很歐、很非」什麼意思？2021上半年最賺手遊排行公開

悶壞了？《真三國無雙》電影版挨轟「大雷片」 討論度逆勢飆新高

茵聲大方祝福前男友！遭網友嗆「很假」 本人霸氣回：假不過你的假帳號

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】