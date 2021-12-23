福岡1:1 Nu Gundam 實物高達完工｜全球第4座 1：1等身大高達：RX-93ff Nu Gundam早前將頭部安裝在25米高的高達身上，正式完成。但網民卻指實物大Nu高達除欠了背上的飛翅砲，頭部不夠「還原」，而且手上尚欠一道具才夠傳神，fans真的很難滿足？即睇點解被插！



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現時只是擇個吉日裝個外殼給日本傳媒拍照，你會發現頭部是空心的，正式版內部應該會有發光裝置。（網上圖片）

1:1 Nu高達其實還未算正式完成，現時只是「假組」給傳媒拍照。（twitter圖片）

位於福岡新地標「LaLaport福岡購物中心」的1：1 Nu，要去到2022年才會正式開幕。繼台場1:1高達、獨角獸高達、橫濱可動高達、上海自由高達後，Nu已是第4部實物大高達，亦是史上最巨型的高達立像（連武器25米高），網民大讚BANDAI技術又進步了，細節和手部姿勢都是歷來最靚最傳神。早前公開設定圖由於將黑白配色改為傳統的高達藍白配而被受詬病，但實物出來的確是好看搶眼。



看多一點：實物Nu高達製作過程

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網民指頭雕「不跟原作」．Gundam手上欠一道具

日本人製作大型佛像時，會在安放頭雕時進行神道教的「上頭式」，神主加上祝福，BANDAI的1：1高達亦有進行相同的儀式，不過日本高達迷打趣說這個1：1頭雕不跟原作！

1:1 Nu高達的頭部，雙眼可發光。（twitter圖片）

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原來，1：1 Nu高達頭部早前公開了一些製作過程獨家照，廠房背景令人聯想起《馬沙之反擊》中，Nu Gundam出廠時的場面。有網民就笑言BANDAI做得不夠「傳神」，跟原作應該將Nu的頭部Sensor、雙眼封上膠布及封條，才夠忠於原著。

另外又有人笑言，現在Nu的手部沒有武器，其實應該追加多1件items……

1:1 Nu高達的手掌被指空空如也，應該多加一樣item。（twitter圖片）

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雖然網民不太喜歡Nu的淺藍+白新配色，不過就讚腳上的漸變色阿寶獨角馬標誌有型，相信推出模型時個個都會「真香」。

腳上的漸變色阿寶獨角馬標誌有型（twitter圖片）

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