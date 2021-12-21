《機動戰士高達 GTO》（Gundam The Origin）將會在2022年上映新劇場版《庫克羅斯·德安之島》，由安彥良和先生擔任監製。為何BANDAI總不肯讓主角阿寶Amuro抖抖？（廣東話：休息）這段故事竟然來自元祖高達已被刪除、惡搞得最多的作畫崩壞黑歷史集數？究竟BANDAI點解咁勇？即刻分析原因！



👉蜘蛛俠不戰無歸｜入場前必睇懶人包 三代同堂敵人角色劇情全分析

故事講乜？原作竟是黑歷史神回！

故事就講寶少（主角阿寶）在訓練期間收到求救信號，駕駛核戰機前去這小島偵查。他發現一批被縛在駕駛倉、沒有被殺的聯邦機師，原來是被一位性格善良、厭戰逃兵役的渣古駕駛員所德安活捉。德安只想照顧戰亂孤兒、平靜過日子，可惜求救信號亦引來自護軍，阿寶決定幫助德安，不想他被自護軍捕捉……

故事只是平平無奇的戰場小插曲，為何會成為改篇對象？先看看下圖……這是甚麼鬼畫風呀！！！！！！！！！

完全走了樣的渣古和高達……

👉網民選《高達》紅彗星馬沙最型專用MS Top10 冠軍機體竟不是紅色

原來當年《高達》作畫監督安彥良和先生因趕進度累到爆肝倒下入院，無人駕駛的《高達》出現數集「神級」惡劣集數，當中最知名的就是15話《德安之島》，原作者富野悠由季也要頂硬上，不單作畫超崩，故事設定更是完全失控，長時間被fans拿上惡搞！即睇有幾狂！

+ 5

👉高達模型40年暢銷TOP10 1/144高達稱冠 紅彗星竟不及兩大配角

一集15分鐘TV動畫如何能改篇成電影？

《德安之島》原作就只是15分鐘的的一集TV動畫，出場機高達和渣古，沒有新款玩具模型，為何BANDAI會投資拍電影？其實2001年安彥良和將元祖高達重畫成漫畫《Gundam The Origin》（即GTO），因大受歡迎，出版商再找畫風跟安彥類似的おおのじゅんじ，以德安未逃兵役前的戰場故事為主題，繪畫了30回短篇漫畫，追加了更多德安的背景，原來他是自護軍「開發訓練Y-02小隊」隊長德安，會不斷試用各款新型實驗機動戰士機體，更有一部神秘的「黑色高達實驗機」不斷追殺Y-02小隊。這輯故事中的機體，部份已推出模型，估計電影將加插部份片段，推出更多款式。

神秘的「黑色高達實驗機」不知會否出現在電影版？

即睇有甚麼新機可能出場

+ 8

同場加映：信和訂玩具走數百人中伏

2021玩具界大事件 + 7大中伏figure回顧｜信和中心某玩具店無法向客人提供訂購貨品，TVB《東張西望》跟進，過百苦主排隊追討欠款。另外還有大量玩具延期、高達模型供不應求導致嚴重炒賣等等問題，即睇2021年玩具界大事。 👉全文在此：信和訂玩具走數百人中伏｜2021玩具界大事件 + 7大中伏figure回顧