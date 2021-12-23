Pan Piano YouTube鋼琴頻道被控侵權　疑形象出位招惹版權流氓

Pan Piano在YouTube以火辣cosplay造型彈奏ACG歌曲走紅，近日她在facebook、Twitter宣布頻道被控侵權，她表示控方並非歌曲版權持有人，疑似被「版權流氓（版權蟑螂）」狙擊，究竟她近年的形象有多出位，為何會被看上？



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Pan Piano曾經Cosplay《鬼滅之刃》中的禰豆子拍片彈鋼琴。（YouTuber頻道「Pan Piano」短片截圖）

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頻道等同停擺 申訴人身份成疑

從不露出真面目，以一身性感打扮在網上演奏動漫歌曲的Pan Piano，12月23日在facebook發出公告，表示頻道於2021年12月15日收到YouTube的版權侵害警告，申訴人是一間越南的J字母開頭公司，由於連續3次被控侵權，除了相關影片也被下架，現時她的頻道無法上載新片，變相停擺。J公司要求Pan Piano支付權利金，否則會繼續收到更多版權警告。

Pan Piano表示，經過調查後估計申訴人「J公司」為詐騙單位，與音樂原版權方無關，信件很多內容非常可疑，現正向YouTube提交回覆通知、要求駁回侵權警告。要等YouTube回覆，才會知道後續發展。

Pan Piano Twitter截圖。

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甚麼是版權流氓／蟑螂？

為何Pan Piano 會被看上？首先要知甚麼是「著作權流氓／蟑螂」（又稱版權流氓／蟑螂）看上。他們本身並不擁有版權，但藉由向原版權擁有者購買版權（有時甚至未取得版權），就直接向違反著作權者提告，希望藉由和解牟利。簡單講當然是因為Pan Piano紅、她賺錢、她應該付得起，所以就被狙擊。

究竟Pan Piano有幾出位？

她隨便一條cosplay鋼琴片可以有50萬點擊，只要打扮得再性感一點，200萬沒難度。而且網民讚她的扮相不是一味性感，還會因應作品想一些有趣的點子，比如她一直不會露樣，其真面目一直是熱話，有次她就扮成《龍珠》的菲利大王，戴上頭套彈琴。7月時她就大玩《火影忍者》的變身「忍術」，扮成鳴門再變身，約有兩秒疑似在煙霧特效中全身赤裸，有網民更表示定鏡看了100次！

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Pan Piano其他出位造型

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