《蜘蛛俠：不戰無歸》上映，今集最大賣點是將5部舊《蜘蛛俠》真人電影中的敵人「三代同堂」集於一身，更有傳3代蜘蛛俠將會同場合作！送上入場前必睇懶人包，多重宇宙、敵人設定、角色關係，現在一筆過為你分析！



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《蜘蛛俠：不戰無歸》延續《蜘蛛俠：決戰千里》（Far From Home）劇情，蜘蛛俠的真身Peter Parker（Tom Holland演）被曝光，不單私生活被受影響，Peter身邊的親友亦有生命危險。於是他求助於奇異博士（Benedict Cumberbatch演），望以法力付全人類忘掉他的真正身份。但生性多嘴的「Trash Talker」Peter因為太煩，竟打亂了博士施法術式，意外打通多重宇宙之間的門檻！生於哥倫比亞電影公司5部舊蜘蛛俠電影中的經典反派：八爪博士、電魔、綠魔、沙人與蜥蜴人全部集合，加上Tim Holland版中的禿鷹、神秘客（Mysterio），還可能隱藏在片尾彩蛋中的Venom毒魔，夠人有突重組漫畫版敵人組織「Sinister Six 邪惡六人組」！

《蜘蛛俠：No Way Home》截圖

神秘客（Mysterio）死於自己的機械人亂槍之下，但幕後黑手以電影剪接將事件嫁禍給Peter，還將他的真正身份公開，指他是殺人兇手！

《蜘蛛俠：No Way Home》截圖

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雖然真正的「三代同堂」三代蜘蛛俠同場消息由今集開拍起就傳聞不絕，雖然當事人全部否認，但很可能是Marvel要封鎖消息。但其實在預告片中國Tobey Maguire三部曲中的八爪魚博士，已開口對Tom Holland講：「你不是Peter Parker」，證明這個博士所認識的Peter是Tobey Maguire。亦有人看出，預告中的大混戰有用CG塗改的痕跡，再度證明三代同堂是絕對有可能發生，現在先來理清全個近代Spider-man真人電影系譜吧。

網上早前流出的疑似三代同堂劇照

先認識前兩代蜘蛛俠真人電影

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蜘蛛俠：不戰無歸11名敵人身份角色關係總整理

無論最後三位蜘蛛俠會否同場出戰，故事已100％肯定有將舊有5集真人電影元素融入新作之中。馬上來整理舊作中11位敵人，分析他們出場的可能性。

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點解要三合一？

其實自《Endgame》後，Marvel已在多部劇集、電影中鋪陳了「多元宇宙」這個新元素，為將來換角、角色起死回生鋪路，但當中理論略微難懂。今次《Spider-man》如果三合一成功，話題性夠大，就可以令觀眾更易理解甚麼是多元合一，為將來X-MEN、神奇四俠回歸鋪路，實際點玩，就等星期三看完電影後再寫感想。

網上流出疑似花絮相片。

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