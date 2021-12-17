《SLAM DUNK 男兒當入樽》電影版在日本街頭掛上新海報，上面有一大一小兩隻手在輕碰拳頭。比起「2022年 秋天公開」新消息外，網民神分析穿上紅色護腕的大手的真正身份，大大幫助推理新劇場版的主題。



「只是、不想認輸。」（網上圖片）

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「只是、不想認輸。」

海報是《Slam Dunk》作者井上雄彥的線稿，明顯一大一小的雙拳互碰，大手戴了紅色護腕。並寫上「只是、不想認輸。」字句，這人究竟是誰呢？以紅色為代表色的球隊，當然是湘北高校啦！

神秘之手是他！

先來看看湘北高校隊幾位主角的設定和介紹，回味當年個個星期追入樽，陪他們一直打到全國對山王戰的回憶。

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但怎樣看，湘北五子都沒有人戴紅色護腕，究竟手手的真身是誰？最後有眼利網民發現，會隊湘北會在手腕位戴保護具的人，就是5號／第六人／湘北副隊長木暮公延。以他為海報主角相信很多人覺得意想不到，但他就代表性格和能力都平平無奇，有夢想但沒實力的你和我：湘北最強第6人「四眼田雞」木暮公延！

最後有眼利網民發現，會隊湘北會在手腕位戴保護具的人，就是5號／第六人／湘北副隊長木暮公延。

而且因為第1張海報是湘北五子為主，沒有木暮在內，令人更確定今次是細田的井上先生，換上湘北重要的第六人當海報主角。

木暮從中學已經跟赤木成為隊友，初次見面時木暮誤以為身材高大的赤木是高年班生，其實二人都是中學一年級新人，一同加入了籃球隊；木暮只是想做做運動加強體力，卻漸漸被永不言棄的赤木感染，在北村中畢業前最後一戰敗給對手，其他隊友都沒太大感慨，只有木暮輸球後不甘心得哭出來，他想要變強、想勝出。

初次見面時木暮誤以為身材高大的赤木是高年班生

只有木暮輸球後會不甘心得哭出來，他想要變強、想勝出。

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升到湘北高校後，球隊實力未見提升，大家都只是想打打球，留個學生時代的回憶，但木暮心中已鐵定要追隨赤木稱霸全國，他不是天才、不會入樽、經常座後備席，鋒頭都被三井、宮城、櫻本、流川搶盡，但他完全不介意。赤木以身作則成為場上大黑柱，木暮前輩在板凳上打氣永遠叫得最大聲。宮城、流川、櫻木，場上的湘北球員個個都性格突出，赤木有如惡魔一樣嚴格的鬼軍曹，動輒就大力打在櫻木頭上，皮鞭收起就到蜜糖木暮出場，他會安慰櫻木，為他打氣要他努力訓練，根本就是全隊湘北真正的潤滑劑。

其實，場上好手三井壽跟赤木與木暮是同年入讀湘北高的，三井技術一流，也有不死熱血，相反當年赤木空有身高，樣樣事都被三井比下去。但後來三井重傷後離開球隊，學壞了，湘北的成績依然慘不忍睹，只有木暮沒放棄過。講到三井壽，很多人只記得他大鬧球場，如果木暮被三井打得眼鏡都掉在地上前，沒有冷靜的說道：「三井，你成熟點吧。」三井很可能就會繼續跟宮城、櫻木打架，不會跪在地上淚道：「安西教練、我想打籃球。」這個冷靜的眼鏡仔，永遠在最關鍵的時刻，為球隊帶來最重要的作用！

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還有湘北對陵南一戰，木暮不是三井，也不是海南那個努力天才神宗一郎，不起眼的四眼田雞被陵南的教練忽視了，木暮公延最後那一記三分球，為湘北取得關鍵的三分，你有沒有為他的努力而流淚？為天才身邊的平凡人閃閃發光的一刻感動？

對《SLAM DUNK 入樽電影版》的預想

首先，新海報出現在日本B聯盟籃球賽「琉球ゴールデンキングスVS京都ハンナリーズ」沖繩主場內，有人就FF到新故事發生在沖繩，但這推想的水份太高了。

新作很可能不是大家期待的山王戰，也不是緊接其後，三井留級、宮城當隊長，與流川等櫻木傷癒復出再戰全國的故事。因為你留意海報中兩隻手，戴紅護腕的手有點粗，似有一番練歷的成年人，而另一隻手明顯更年輕，很有可能木暮自己並沒有做大學球員的能力，轉而開始當教練，甚至回到湘北工作了，這部電影很可能是湘北六子10年後的故事。

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