自Disney+在香港推出後，Netflix片庫中不少電影、劇集都要下架，尤其荷里活片及美劇內容最受影響，冇歐美咪日本囉！即日至2022年1月中，將連續上架25部一線日劇及日本電影、日本動畫！



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電影方面最吸引當然是新海誠《天氣之子》、大友克洋《阿基拉》，而日劇除了山P、龜梨和也+堀北真希的經典校園愛情作品《野豬大改造》，更有米倉涼子主演的獨家新劇《新聞記者》！

先看3部最推薦作品

【1】天氣之子（12.31上架 導演：新海誠 類型：奇幻冒險）

新海誠導演繼《你的名字。》後又一大熱作，少年森嶋帆高離家出走來到東京，經濟拮据的他成為一本神秘學雜誌的記者，邂逅了可以控制天氣的美少女陽菜！未可以「返鄉下」的日本迷，要留意電影中大量日本風景。



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【2】謝謝你在世界的角落找到我（12.31上架 聲演：能年玲奈 類型：感人）

小鈴（聲演：能年玲奈）年紀輕輕就被嫁到廣島郊外的農家，雖然她很快就適應了新生活，面對的卻是二次世界大戰爆發，丈夫被徵召入伍。故事後來發展？廣島呀……你明的……如果想過年前喊一場，必睇。



【3】浪客劍心 京都大火篇／傳說最期篇（1.1上架 主演：佐藤健 類型：動作）

香港遲遲未上架的真人《劍心》第2集，終在2022年首日播出，佐藤健扮演的劍心，今集要面對強敵志志雄真實。



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全25部 Netflix 12月／1月上架日劇、日本動畫電影

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同場加映：Netflix 1月下架15作｜吸血新世紀／漂靈真人版／新世紀福爾摩斯

Netflix 2022年1月下架15作品｜2021年聖誕、新年假期想不出戶，大可留在家中勁煲Netflix 2022年1月下架作品，當中《吸血新世紀》全線電影、由「奇異博士」Benedict Cumberbatch主演的《新世紀福爾摩斯》劇集都不容錯過。👉全文在此：Netflix 1月下架15作｜吸血新世紀／漂靈真人版／新世紀福爾摩斯