消委會暖風機／電暖爐選購貼士｜寒冷天氣警告生效，12月28日最高氣溫只得17度，雖然未知來年1月天氣是否會繼續轉冷，如果你家中仍未購買或想換新的暖風機／電暖爐，也是時候參考香港消費者委員會公布的6個選購貼士及安全使用方法指導，了解那款暖風機型號最適合你家居需要。



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陶瓷式最快暖？與充油式暖爐分別何在？

上網買暖風機，常會看到「陶瓷式」這名字，陶瓷式不同於傳統式伏用「發熱線捲」產生熱力，而是由多層發熱線和可承受高溫的陶瓷片層層疊起，加熱速度較快之餘，亦較「發熱線捲」少消耗室內空氣水份，沒那麼乾燥。且陶瓷內置PTC/熱敏電阻，當過熱時會自動減低電流，較傳統暖風機安全。

至於家中應該選購充油式暖爐還是買暖風機，點擊以下圖片了解詳情👇

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選購暖爐／暖風機也要考慮節能，如果屋企只得300幾呎，又不用同時在客廳、寢室使用，買大約1000至1500W的暖風機就夠，睡覺時也更容易推入寢室，且不會太熱、方便收藏。

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市面12款最多人買暖風機

DELONGHI HFX30C18 陶瓷式暖風機

這款新型號外表跟配色都有設計感，有點像時尚藍牙喇叭，在網上搜尋度相當高。$380（友和）

最大熱力輸出 :1800W

翻倒自動斷電裝置：有

防水：無

12款市面流行暖風機報價

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消委會評測10款高評分暖風機

以下為2020年香港消委會製作的暖風機評測，由於部份型號已停產或換款，只供參考。

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