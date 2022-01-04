亞基拉 AKINA Netflix上架｜1988年震撼全世界大友克洋（Katsuhiro Otomo）科幻經典動畫電影《阿基拉 AKIRA》，近期推出經4K修復的高畫質版本，亦因此被眼利網民發現了一個隱藏了34年的神秘彩蛋、並且將之破解！《阿基拉 AKIRA》最近亦於香港Netflix上架。



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《亞基拉》之所以被全球推崇，除了因其破格的科幻故事外，高水平作畫也令人嘆為觀止。而超密集作畫背後，當然就辛苦了一理動畫師。88年時仍未有電腦動畫，每一格都是人手以賽璐璐膠片上色，整部動畫最終畫了15萬張圖……

而最近被網民發現的彩蛋，正是畫到「爆肝」的畫師，竟然在一格畫面中，寫了一張投訴作品要求太高，快要受不了的字條。

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留意右下角醫療機械上的白色標籤。《AKIRA》截圖

原來是一段動畫師爆肝感言《AKIRA》截圖

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據說，史上首個「彩蛋」是Atari 2600電子遊戲《Adventure》中的隱藏文字，原來遊戲製作人耍了點小花招，只要玩家達到一些條件，就可在遊戲中看到製作人的名字。此後動漫、電影、遊戲作品都會有意為之的加入easter egg。另一方面，亦有些神秘彩蛋，未必真正得到官方／上級批准，動畫師以秘密、不為人知的手法，在作品中加上少少個人喜好、小印記，好調節刻苦工作生活，內容多數無傷大雅，所以就算上映後被發現，也沒有被追究，反而變為觀眾看電影時的另一種樂趣。

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