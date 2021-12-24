Netflix 2022年1月下架15作品｜2021年聖誕、新年假期想不出戶，大可留在家中勁煲Netflix 2022年1月下架作品，當中《吸血新世紀》全線電影、由「奇異博士」Benedict Cumberbatch主演的《新世紀福爾摩斯》劇集都不容錯過。



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末日列車 美劇版（1月1日下架）

改編自同名韓國電影的美劇版，講述一列在地球被冰凍成七年後，仍然永不停歇，載著殘存的人類環繞地球不斷行駛的火車。這作品其實在1月1日就會下架，要睇的話、12月尾要快手了。

末日列車美劇版

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狂野時速：雙雄聯盟（1月6日下架）

由光頭佬巨石強森、Jason Statham雙主演的《狂野時速》外傳，劇中一句「只要為了家人、我是無敵的」成為了網上熱門meme。

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同場加映：Pan Piano YouTube鋼琴頻道被控侵權 疑形象出位招惹版權流氓



Pan Piano在YouTube以火辣cosplay造型彈奏ACG歌曲走紅，近日她在facebook、Twitter宣布頻道被控侵權，她表示控方並非歌曲版權持有人，疑似被「版權蟑螂」狙擊，即睇事件始末。全文在此 👉Pan Piano YouTube鋼琴頻道被控侵權 疑形象出位招惹版權流氓