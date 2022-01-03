周杰倫都玩NFT｜加密數碼資產近年成為投資界新寵，其中在非同質化代幣（Non-Fingible Token、NFT）更在 2021 年全面爆發，使用此特性編寫的藝術作品在網上交投暢旺，不少名人都加入投資者行列，最新就包括「周董」周杰倫。



周杰倫近年將財富投資進藝術品，買入不少名費畫作，去年更獲蘇富比認証為「樂壇傳奇兼藝術收藏家」（圖 Instagram @jaychou）

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周杰倫潮牌推出NFT、秒速賺 8000 萬

周杰倫旗下潮牌 PHANTACi 早前就與區塊鏈娛樂平台 Ezek 合作，在 2022 年元旦當日聯手推出名為「Phanta Bear」的 NFT 頭像藝術品系列，總量為 10000 個，而每個 Phanta Bear 頭像的鑄造價（mint price）為＄1000 美元、折合港幣約＄7,800，在 NFT 界別而言不算平價，但依然在數十秒內被一掃而空，為今次以周杰倫為首的合作單位一口氣賺進 1000 萬美元。

由周杰倫及其妻子昆凌擁有的 Phanta Bear NFT 頭像，雖然未知具體號碼，但單看其圖案內的配置，價值不菲。（圖 Instagram @hannah_quinlivan、@jaychou）

幾千、幾萬買幅圖？NFT 在紅甚麼？

可能有未接觸過 NFT 的讀者不知道為何 NFT 的價值可以如此之高，甚至連 NFT 是甚麼都未曾聽聞。

簡單而言，NFT 是一項建基於「以太坊 Ethereum（ETH）」的一種代幣，每一枚都代表著一項數碼資產的「擁有權」，這些數碼資產可以是一首歌、一幅畫作甚至是一張相片，而近來亦有利用人工智能自動化組合（此過程俗稱為「鑄造（Mint）」）的方式產生的頭像類 NFT 系列，今次周杰倫旗下的 PhantaBear 就是屬於這一類。

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頭像類型的 NFT 藝術品在經「鑄造」之後，會根據人工智能所賦予它的部件而帶有不同的稀有度，NFT 就會因為這個稀有度而衍生價值；當然，與普通的藝術品一樣，這些 NFT 亦會因為名星效應而被加上額外的價值。

早前余文樂就透過蘇富比拍賣擁有的 NFT CryptoPunk#9997（亦即 CryptoPunk 系列中的第 9997 個 ），最後以遠高於原估價的港幣 3,385 萬元成交。

史上 10 大成交價最高 NFT

一些被受追捧的 NFT 項目，標價可以由十多萬美元起跳

你以為過百萬、過千萬美元已經叫貴價嗎？NFT 藝術品目前正身處在投資熱潮的中心點，交投極度熱熾，每天單是用於單一交易平台作買賣的「手續費」都消耗接近數千萬美元，而在這個範疇的藝術品價格可以有多瘋狂？以下就為大家帶來單單在 2021 年交易、最高成交價的 10 大 NFT 藝術品👇👇👇

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同場加映：王力宏離婚風波全因孤寒？疑舊iPhone未清機、連同證據轉予李靚蕾



紅遍中港台的歌手王力宏早前宣布離婚，但隨即被前妻李靚蕾在網上連環爆料指出他結婚多年擁有大量「炮友」、更在召妓後有紀錄下對手特徵的癖好。事件稍早前以王力宏正式道歉暫告一段落，但相信有不少人都好奇：究竟王力宏前妻李靚蕾是如何掌握那麼多證據？👉👉👉原來這可能與王力宏的舊手機有關。