《Z高達》哈曼大人Cosplayer 現身於多個高達討論區！原來是一位維肖維妙的Cosplayer，猶如女王真人降臨真實世界，即為大家介紹她的真身！同時看看哈曼大人參加的Comiket 99，現場還有什麼超正coser靚相。



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@hisage_圖片

「嘉美尤哥哥，係你個妹呀！」

同場還有《Z》的失憶強化人女兵露莎美，視嘉美尤為哥哥、有雙重人格。由湊歌（@snk007_）扮演的露莎美選擇了便服，比常見的泰坦斯軍服版更可愛。

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超過40張超靚Cosplayer相片

同時看看哈曼大人參加的Comiket 99，現場還有什麼超正coser靚相。

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Comiket同人誌展覽吸引全日本同好聚集於東京，當然亦包括cosplayer。雖然活動早在31號已完結，但PS執相需時，真正的靚圖正圖，近日終於在twitter出現。哈曼大人的動作有別一般cosplay照，眼神邪氣相當有味道，難怪連香港幾個動漫、高達討論區都有巴打share。

想知道《Z高達》哈曼大人Cosplayer 是誰嗎？原來她還cos過很多高達系列男、女性角色，即睇介紹：哈曼大人／拉克絲竟由同一人Cosplay｜高質Gundam 女Coser圖集

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