禁堂食｜政府宣布，1 月 7 日（星期五）起禁晚市堂食（晚上6時起），體育處所﹑酒吧﹑主題公園等關閉，為期 14 日。而非晚市時間亦根據 B﹑C﹑D類食肆，限制每枱人數。再次經歷禁堂食安排，外賣平台的使用預計會大增，《香港01》數碼生活記者即找來 3 大外賣平台的優惠，等大家在這段時間能按需要使用。



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同場加映：Omicron竹篙灣檢疫隔離營｜執定13件數碼走佬袋、實測6款儲值Sim



Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。

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