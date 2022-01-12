橫濱1比1實物大高達／台場獨角獸高達的雪中美態｜香港人不單6點後沒法堂食，大阪的Gundam Square結業了也沒法去，台場獨角獸跟橫濱高達自然也無法打卡，好在有一班裝備精良的日本Gundam Fans，拍攝了早前在關東大雪期間超靚的雪中夜景照！



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日本東京都以及關東地區連續受到低氣壓影響，大雪不斷，東京區每小時積雪量達5cm。日本twitter上不少網民一直以相機見證橫濱高達 GUNDAM Factory Yokohama 1：1實物大步行高達，作品都非常出色。

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早前他在入夜後拍攝了高達在大雪中開動的英姿，由於橫濱高達身上的燈飾比任何一款1：1高達都要豐富，加上基地的燈光亦非常充足，相片極之有氣氛！

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台場獨角獸高達 NT-D模式雪地爆發

另外，位於台場的實物大獨角獸高達同樣在twitter上有大批雪中照。Unicorn Gundam立像的特點是全身精神感應框架會射出彩色光芒，在雪中非常漂亮搶眼。不過，先來一張白色撞白色，未發動紅光的Unicorn。

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東北「高達樂園」變冷雪世界

位於東北的青森積雪當然不比東京弱，由77歲日本理髮師自製的12部3米高Gundam巨像地，全部身上都披上了銀白色的「保護色」，好有型。

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日本一位罹患末期癌病的同人畫師，捱著化療努力趕起遺作，參加去年12月尾舉行的Comic Market展C99，在達成了參展的遺願後不久就去世，Twitter上遺言感動3萬多位來先世界各地的網民。👉全文在此：絕症同人畫師邊化療邊完成新作 離世前如願參展Comiket感動網民