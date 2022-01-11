電暖氈｜天氣再度轉冷，不少家庭又再出動保暖法寶，其中電暖氈因又省電又快暖而被受歡迎，然而背後的安全隱憂亦不少，近日又有一宗懷疑與電暖氈有關的意外發生。



電暖氈幾百到一千元就有交易，發熱能力又好，近年大受歡迎，然而其引申的安全隱憂亦不少（網上圖片）

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疑電暖氈短路起火 馬鞍山豪宅近百人疏散

1 月 10 日早上，烏溪沙豪宅屋苑星漣海一單位發生火警、冒出大量濃煙。據傳媒報道，消防員經初步調查後，懷疑是單位電暖氈短路引致火警。事件中雖無人受傷，但單位的財物損失相信不能避免。

電暖氈作為保暖電器產品，價錢便宜且用電效率高，故相當受用戶歡迎，但隨著更多人使用，近年與電暖氈相關的意外數字亦有上趨勢，除了間中傳出與之有關的火警意外，亦有不少用戶因使用不當而被燙傷／燒傷，如早前內地便發生最少兩宗兒童被電熱毯燙傷意外，分別涉及一名1歲的幼兒及一名13歲的女童，他們受到不同程度的燙傷👇👇👇

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消委會電暖氈12招安全貼士、做錯一樣隨時整張燒毀

去年消委會還評測了本地多款電暖氈，當中不少未能通過安全測試，還教了12招電暖氈安全使用貼士！而且大家要留意，有一件事千萬不能做，否則隨時燒毀。

👇👇👇按圖放大看消委會電暖氈12招安全貼士👇👇👇

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同場加映：女子戴耳機聽歌入睡致突發性耳聾！醫生叮囑用戶宜遵「雙60」原則



無線耳機陷阱｜由 Apple 發表 AirPods 開始已 5 年時間，在這段時間標榜「真無線」的藍牙耳機越出越多、亦越賣越平，基本上已達人手一對的地步；無線耳機聽歌固然方便，甚至有用家由早到晚都戴著聽歌，只不過這樣長期使用卻可能誘發健康問題👉👉👉近日中國內地就有報道，指一名居於武漢的樊姓女士由於長期戴著耳機聽歌而引發罕見的「突發性耳聾」