Netflix 最新漫改日劇《金魚妻》，由《派遣女王》篠原涼子主演，女角卡士有成熟的長谷川京子，年輕的石井杏奈、堀未央奈！故事講述一群跨越道德界線、發生不倫關係的日本人妻，早前Netflix公開2分鐘預告，預定2月中上架。同場推介6部Netflix限制級情色劇集，再教你用code技尋限制級作品！



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《金魚妻》（作者：黑澤R）改篇自Jump系成人向限制級漫畫，將以單元形式，講述幾位人妻因不同原因決定出軌，除了與男性發生關係的激情場面，也涉及已婚女性面對的各種生活、夫妻關係的情緒問題，是注重心理描寫的深度作。

《金魚妻》（作者：黑澤R）改篇自Jump系成人向限制級漫畫。（集英社圖片）

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六個人妻為何愛出軌？

除了「金魚妻」，另外還有「便當妻」、「伴走妻」、「改裝妻」、「外注妻」共6個短篇。而對喜歡超人特撮片的人來講，你會發現很多熟悉的面孔，比如《Build》犬飼貴丈、《電王》的姐姐松本若菜，還有Kiva演員瀬戸康史的親妹瀬戸さおり。



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同場睇：6部Netflix 情色系限制級作品

Netflix本來就設有兒童專區，而一般影片庫是各式各樣風格的動作都有收錄，自然不乏情色系限制級作品，即睇6部推介作。

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同場加映：NETFLIX煲劇必知30個代碼 英雄/動畫/成人全部有Code附搜尋教學

Netflix影片庫作品超過10萬套，並不會全部逐一在首頁呈現，你需要以特定字眼搜尋，或系統推算你看片口味再列出作品！但原來若果想欣賞喜愛片種，可以透過代碼去搜尋，本文列出觀眾最常用的30個片種代碼，方便你搜尋心水節目！全文在此：NETFLIX煲劇必知30個代碼 英雄/動畫/成人全部有Code附搜尋教學