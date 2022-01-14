福袋開箱｜每年1月日本各商戶都會賣福袋，當中商品總值比定價更高，令人有中獎的幸福感。但當中會中伏的「伏袋」也不少。有位YouTuber購買了知名二手鋪駿河屋的TV GAME福袋，竟連開4隻同一款9年前只值380日圓舊game！網民笑言：「真體貼，等你可以送畀朋友一齊4打！」同場再睇6個有平有貴日本福袋！



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日本YouTuber「ロフチャンネル」近日上載了一隻福袋開封片，是一個價值2000日圓的駿河屋TV GAME福袋，本來都沒期待，不會有很值錢的中古遊戲在內，想不到竟然同一隻舊game畀4隻……

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究竟係邊隻game四連發咁慘？

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同場睇5個不同種類2022年新福袋

講到遊戲福袋中伏，不得不回帶看看這位苦主……

2017年，有位twitter網民在新年買了一個100日圓PS2福袋，內面竟然是10隻同款的《Winnine Eleven 6》，而每年事主都會不斷回帶重貼這個tweet，何苦呢。



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Collar抄襲疑雲｜《全民造星IV》女團Collar橫空出世，馬上被連登討論區網民列出6點抄襲指控，服裝及站姿極似漫畫《JoJo奇妙冒險》，更指出道作Call My Name、海報、logo都是左抄右抄! 👉 全文在此：Collar 遭連登列抄襲6宗罪｜造型似JoJo！海報 歌曲 logo樣樣抄