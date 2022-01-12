COLLAR《全民造星IV》女團誕生｜有被Mirror搶走女友、太太的「前夫」組織facebook群組「前夫反擊戰」，不足24小時已吸引3萬戰友加入（1830出道直播時，更已升至5萬成員），熱度有如「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」，究竟那幾位女團成員最多人討論？誰有能力成為「女版教主」奪走別人老公？



原來在Mirror在九展開con，人氣大熱的時期，有很多笑言被Mirror搶走女友、太太的男士，在fb成立了「我老婆嫁左比mirror導致婚姻破裂關注組」，呻一呻家中牆壁被教主、姜濤的海報入侵、女友星期女去了九展、朗豪坊派手幅，仔女失去母親等等笑料。由ViuTV《全民造星IV》參加者組成的新女團（傳聞名叫COLLAR）將於1月12日下午發表成員名單，前夫們藉機開了一fb群組「前夫反擊戰」，不足24小時討論區已有接近3萬人加入。

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成員名單跟早前網傳的完全一樣，包括造星IV冠亞季軍Marf、Gao、Day，還有芯駖、So Ching、WINKA、Candy、Ivy So。現時討論群內都是一些「引戰post」，叫叫口號表示男人要威番次大反擊「振夫綱」（笑），要全力支持COLLAR八位女歌手，大大力攬等身大抱枕，又討論女團可以代言甚麼商品，你亦可在此群組初步看到那位「未來成員」最多人討論，即睇搞笑內容！

前夫網民爆笑文／有女性入群引戰？

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張建聲都係前夫？「起頭呀兄弟！」（笑）

曾參演《一路向西》、《反黑》的演員張建聲也加入群組叫一眾前夫抬起頭做人，笑言君子報仇十年未晚，有1700幾人like。

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邊個成員最多人討論？邊個係人妻公敵？

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群組內仲有女成員預言這次反擊不會成功，更笑言前夫們將要跪榴槤同LEGO😆😆😆

同場加映：COLLAR｜造星IV女團誕生 即Follow 8名成員IG Marf人氣最高？

COLLAR｜《全民造星IV》女團終於在剛剛正式公開成員名單和組合名，一如網上流出的消息，8 人成團的「COLLAR」由《全民造星IV》冠軍 Marf﹑亞軍 Gao﹑季軍 Day，以及芯駖﹑Candy﹑Ivy SO﹑So Ching﹑Winka 組成。同時，出道作《Call My Name》也在直播中首次演出，看來新一波追星風波正式席捲香港。

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