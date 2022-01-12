2022年10款電暖氈推介｜天文台預測未來 9 日的天氣仍受季候風影響，天氣會持續寒冷，最低 14 度。晚上不想因寒風難以入眠，除了暖爐外，電暖氈也是非常方便快捷的方法，幫助大家暖笠笠過冬天。



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2022年10款電暖氈推介及報價（資料圖片）

消委會曾測試市面上 13 款電暖氈，評測電暖氈的效能、安全性、使用方法程度等，當中有兩款取得五星評分，包括 Beurer UB53 和 Origo UB3080L。效能高的電暖氈一般熱力分布較平均，而且更快暖和，冬天一進被窩的那一𣊬間，如果是溫暖的話，是多幸福的事。

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電暖氈除了發熱效能要夠平均外，安全性也非常重要，始終是貼身使用的發熱電器，而且在睡眠中難以作出即時反應，稍一不慎有機會發生意外，甚至導致身體損傷。消委會的測試中，竟有 9 款在多方面未能達標，如發熱線接駁和氈面最高溫度等，入手前也要留意電暖氈的安全規格。

👇👇消委會電暖氈／電熱氈13款安全及效能評分表現拆解！👇👇

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👇👇消委會電暖氈／電熱氈安全使用貼士！點圖放大睇電暖氈／電熱氈安全操作12招必識注意點！兩類人士不宜使用！👇👇

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消委會的報告已推出多時，部分的電暖氈型號或已下架，記者在香港的網店上搜集經消委會評測，而且仍有出售的型號，以及 3 款新型號推薦和報價，正打算入手電暖氈的話，可以參考以下款式：

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Omicron、竹篙灣隔離營懶人包｜新型肺炎最新Omicron變種病毒傳播力極高，本地個案飆升，只要有人中招，整幢大廈居民都有機會到檢疫中心接受隔離。最可怕的是，由接到隔離通知到出發，只有數小時準備時間，竹篙灣隔離營的物資又不太足夠，要捱過 21 日絕非易事。今次記者就整合了13 件必備數碼用品清單，以及實測6款儲值Sim，早前等大家可以預先執好「數碼走佬袋」。

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