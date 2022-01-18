「《鬼滅之刃遊郭篇》人氣不再！」這句話自「鬼滅2」12月首播後就不絕於耳，然而事實是否如此？《遊郭篇》頭6集僅僅來個起承轉合交代《無限列車篇》的後繼，再交代新一季基本角色，首6集仍錄得：9.2%→8.7%→8.5%→7.4%→7.7%→ 7.5% 收視率，以周日晚深夜節目來說是非常之高。



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糖妹背後都有個糖兄，來到第7話，在「上弦之陸」墜姬背後默默支持，真正的戰鬥高手「妓夫太郎」終於首度在動畫版曝光！即日「鬼滅之刃遊郭篇」這keywords就登上google trends 搜尋人氣排行榜！估計《鬼滅之刃遊郭篇》的人氣將會持續回升。



馬上來了解墜姬與妓夫太郎這對兄妹邪鬼的能力，還有背後有甚麼可憐身世：

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妓夫太郎怨毒的碎碎念．神級配音+戰鬥演出

妓夫太郎是由妹妹墮姬的背部破殼而出，滿滿的隱藏人感覺，發黃的雙眼如黃疸病，充滿邪惡和怨氣的出色配音，對自己樣子跟身世自悲又不滿，且妒忌音柱的外表跟幸福的人生（其實你未知音柱有多慘…），好像怨鬼一樣碎碎念的聲線、令人不寒而慄。幕後聲優原來是35歲的逢坂良太，代表作包括《東京復仇者》橘直人、《山田君與7人魔女》山田龍，出色的演出帶動了google trends跟twitter的熱烈討論。而同時動畫也因應妓夫太郎的出場，更換了新版視覺海報！

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ufotable成功製造出比原作漫畫更成功，反映出華麗自信帝「音柱」跟自悲陰險鬼「妓夫太郎」的強烈對比！至於《遊郭篇》作畫水準被指大幅下跌，始終一季動畫有20幾集，沒可能集集都保持第1季19話那種神演出；劣評亦終在今集一洗而空，宇髄天元首次跟妓夫太郎交戰，立體感跟速度感十足，加上兩人之間性格跟外觀一光一暗的對比，氣氛跟過去炎柱vs猗窩座、炭治郎vs累又是另一點事，好一場神演出！

《鬼滅之刃遊郭篇》全新視覺圖追加了真正波士妓夫太郎

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真正收視率：開始見真章

第一季《炭治郎立志篇》，也要等到被喻為神作畫的第19話，炭治郎使用火之神神樂、跟妹妹的血鬼術合戰「下弦之伍」累，人氣才得以爆升。現在《鬼滅遊郭篇》連基本人物也是剛剛才全數登場，以頭7話的收視去跟上季季尾比較，似乎並不公平。不過haters gonna hate，喜歡《鬼滅之刃》就一直看下去吧。