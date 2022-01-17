人氣推理漫畫《金田一少年之事件簿》自1995年由Kinki Kids 堂本剛主演真人日劇後，至今5代主角全都由尊尼事務所旗下的男孩包辦。第5代是最新人氣男團浪花男子（なにわ男子）的可愛暖男道枝駿佑主演！



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「 以Johnny爺爺的名義起誓！我道枝駿佑要演金田一！」

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第5代真人版電視劇新作，宣布將於今年 4 月在日本開播，相隔第4代已經長達8年，好在劇集沒有跟隨漫畫續集以中年版金田一一為主角，仍舊會將幾個經典案件重頭重指。5代目真人版金田一一是傑尼斯偶像人氣新團「浪花男子」的道枝駿佑，可愛又年輕。他早前已曾演過《BG》木村的兒子、《我家的故事》長瀨智也的外甥仔，經驗十足。

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5代真人版金田一點閱，你又鍾意邊位真人版美雪

金田一是位中學生，平時很懶惰，其實是個IQ180的天才，也是名偵探金田一耕助後一。每次他與柯南出現的地方，都會有密室，會死人。而另外，他的青梅竹馬女同學七瀨美雪身材超nice、母性極強的美少女，所以每輯真人版的女角選角都屬話題。



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