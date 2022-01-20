加濕器使用貼士｜Hololive 是一班日本虛擬YouTuber團隊，打機、動畫最強，但原來也有不少「電器白痴」（笑）知名Hololive Vtuber櫻巫女（簡稱Miko／さくらみこ）用錯方法使用加濕器，不單被網民突破盲腸點出錯處，更被Sharp聲寶牌電器發文取笑，抽水度高到開加濕器也被抽乾……本文亦追加加濕器使用法，原來做錯3點隨時致命！



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知名Hololive Vtuber櫻巫女（簡稱Miko／さくらみこ）一次直播中也談起這話題，表示家中也有兩部加濕器，明明開到功率最大，但家中濕度卻只得30%！原來她做錯了一件事！網民很快就洞悉Miko犯了一個基本又嚴重的錯誤。事件更被加濕器製造商Sharp（聲寶牌）的twitter admin 出文抽水！



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事件發生在12月17日，為何Sharp近日又再度拿Miko開玩玩出文舊事重提？甚麼？Sharp真的開發出以魔法運作的放濕機！？？？？？

原來Sharp的開發團隊，研發了一種「只需要放在乾燥的空間中，不必加水、不必插電，就會自動調節濕度的物料「TEKIjuN 適潤」，不過暫時未開發出真正的魔法加濕機，Miko仍然要乖乖的為加濕器入水。

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加濕器用錯隨時致命 乾燥季節買加濕器要認清這3點

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