鬼滅之刃遊郭篇｜李元玲被人稱為大馬鋼琴女神，IG上常常派水著泳裝「福利圖」。李元玲早排可能知《鬼滅之刃遊郭篇》播出，竟首次在IG上貼扮演禰豆子的cosplay照，一身和服更咬住竹筒，造型跟足原作，短短2日就得到10萬like。



李元玲曬長腳扮禰豆子(李元玲ig)

+ 51

👉Netflix 1月下架15作｜吸血新世紀／漂靈真人版／新世紀福爾摩斯

不過，有人就覺得李元玲Cos禰豆子穿得太保守，其實她除了琴技出色，亦練得一身健美身型，如果可跟足《遊郭篇》第6集，扮演谷爆肌肉身材的「鬼血術」成年版禰豆子，相信會更吸引！

👉鬼滅之刃粉絲自製禰豆子正統手染和服 網民：是對原作的愛｜C99

同場加映：AirPods Pro 2何時出｜推薦6款真無線藍牙耳機 附消委會耳機20強

AirPods Pro 2 未見影、不等啦！推薦Final ZE3000 Denon AH-C830NCW Defunc True Audio 等6款靚聲全無線藍牙耳機，有最新無損藍牙制式、真正靚聲單元、更好的ANC降噪，更便宜之選。👉AirPods Pro 2何時出｜推薦6款真無線藍牙耳機 附消委會耳機20強