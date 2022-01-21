說好的AirPods Pro 2 未見影！推薦市面6款靚聲全無線藍牙耳機，比期待一件十畫未有一撇的傳聞商品更實際。有真正的無損高清藍牙制式、真正的靚聲單元、更加好的ANC降噪，更便宜的選擇。玩到AirPods Pro 2發售，到時可以再換新機。



👉2022新年派電子利是回贈獎賞合集 Payme派回贈$84、最高抽$8888

【01】日系の最高音質 Final ZE3000

有玩日本耳機就必識Final Audio這大名，它們對自家品質要求極高，過去兩年也只肯以子品牌AG去做平價無線耳機，一直保留到這款Final ZE3000，才正式用本家品牌命名，可見是自信之作。

ZE3000 承繼同廠 IEM 耳機設計，防漏音又貼耳，IPX4防滴水機身雖然只是塑膠物料製，表面加添了「粉雪塗層」，手指摸上去質感很好。支援藍牙 5.2 制式，提供 aptX Adaptive 編碼，但配iOS主機就只能享受 AAC、SBC制式。耳機本體電量夠播 7 小時，加上充電盒一共有35小時總繼航力，弱點是只能靠USB-C 充電，無法對應無線充電板。

👉2021動畫Top 50｜日本5ch票選 神作擊敗鬼滅、巨人、無職轉生奪冠

【02】音響大師點睛 天龍AH-C830NCW

年輕人未必識 Denon 天龍這發燒音響品牌，它們在2022年正式推出兩款真無線入耳式耳機 AH-C830NCW 及AH-C630W，而且內置ANC降噪，設計低調簡約，最重要是有日本專家調音。

AH-C830NCW 由Denon 音響大師山内慎一親自調音，強調音色生動、富空間感 ；使用特製的11 x 10mm動圈，音色清脆、遼闊有動感。

同系列還有入門版 Denon AH-C630W，改用10mm動圈，取消了ANC降噪，其他接收、免提通話、IPX4 防水功能健在。（$780）

同系列還有入門版 Denon AH-C630W（$780）

👉消委會33款全無線藍牙耳機評測 AirPodsPro/Bose/Sony性價比誰高

【3】平到笑 Defunc True Audio

瑞典耳機品牌 Defunc 打平價多色路線，新機Defunc True Audio $599 六色任揀，而且行最update的Bluetooth 5.3制式。

新增「Defunc TWS」手機app應用程式，可以選用搖滾、古典、流行等 8 種預設EQ，更能用app追查耳機位置。

👉烤肉盤｜無煙燒烤爐具選購心得 6款流行款式／消委會實測9型號

其他3款推介真無線藍牙耳機

以下三款TWS藍牙耳機（其中一款外國已開售、香港1月尾賣），雖然已推出了一段時間，但各自都有自己特色及獨家功能，而且真的好靚聲。



+ 4

👉鬼滅之刃遊郭篇｜妓夫太郎怨毒登場成SNS熱話 身世／能力6點分析

同場加映：美國消委會耳機排名｜評測20對有線/無線耳機 CP值之王售70美元

美國消委會20對有線/無線耳機排名｜音樂跟聽歌器材都應該各適其適，要好聲當然是用有線耳機，携帶方便就要選真無線藍牙耳機，冬天不怕滿頭大汗，大耳牛馬上出動。全文在此：👉美國消委會耳機排名｜評測20對有線/無線耳機 CP值之王售70美元