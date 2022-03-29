海賊王路飛能力大改引討論熱潮 連登仔提出撒古斯陰謀論｜海賊王One Piece在最近的連載中爆出大變動，原來路飛在（現實時間）廿多年前吃掉的並非橡膠果實，而是「人人果實幻獸種形態尼卡」；既然連如此基礎的設定都可以翻盤，網上也開始流行了各種天馬行空的理論，如最近就有連登網民發帖提出紅髮「撒古斯」（傑克 / 香克斯）並非大家理解的「好人」。



路飛的恩人兼憧憬 原來有精心計劃才出手「救」路飛

回顧海賊王最初故事是，26歲的撒古斯成立紅髮海賊團，來到東海並在路飛居住「風車村」停留一年，其間認識了當時仍是小孩的路飛。撒古斯覺得路飛很像年輕時的自己，兩人也迅即成了好朋友。期間路飛誤食撒古斯搶回來的橡膠果時，後因拯救墬海的路飛而被「近海之王」咬去左手臂。亦因這些經歷令撒古斯成為路飛的恩人和憧憬對像，所以路飛才立志要成為海賊王。

現在重看海賊王開頭，撒古斯救完路飛之後說「你沒事就好」，也不是不能理解成「果實」沒事就好...

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但既然現時已知橡膠果實的真正身份，以稍為穿鑿附會的角度來看，故事的情節也可以是這樣：撒古斯根本一早就知道橡膠果實的秘密，但果實被路飛意外吃掉，於是撒古斯只好將計就計，安排山賊襲擊路飛再救出他，以建立路飛對他的信賴；後來再故意被「近海之王」咬斷一臂，令他成為路飛的恩人，也令路飛決意踏上海賊之路。

即睇網民腦補勁似模似樣紅髮撒古斯陰謀論：

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甚至可以是他一早就知道路飛是卡普的孫子、革命家龍的兒子，故事讓果實「不設防」令路飛吃下，然後再和他打好關係；將來就可以在革命軍和海軍兩大勢力之間都有龐大的影響力。在後來的頂上對決中，也可以是撒古斯其實根本一早就在戰場附近，只是刻意等到艾斯戰死後才現身，以「面子果實」來終止戰鬥，以艾斯的死來刺激路飛成長（果實的覺醒）。

網民說現時重看「我會拿回來」這一幕感到心寒，到底要拿回來的是草帽還是路飛吃下去的果實呢...

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再後來的劇情中有一幕是五星老和撒古斯秘密會面，雖然仍未知會面詳細內容，但既然撒古斯和五星老有所聯繫，也就可以解釋為何五星老對追捕路飛一行人不算非常積極；可能是五星老和撒古斯之間有什麼協議或計劃。不論如何，總之現時路飛覺醒了果實能力，撒古斯現時的立場就是擁有單人打倒四皇凱多的超強海賊路飛的恩人，用一條手臂換到了新世界中最強的棋子。

就如catch phrase所說「他為何會出現在這裡？」

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值得一提是不單連登，其實近日在日本網上也有類似的討論，內容也大體相似，指撒古斯是故意向路飛施恩、在果實覺醒之前一直加以監視，所以撒古斯其實是反派以至是《海賊王》故事的最終敵人等。

即睇部份網民反應：

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作為故事的重要人物，撒古斯的行動背後有秘密或原因是很正常，不過小編個人覺得不至於是這麼功利的原因；畢竟紅髮撒古斯是人氣很高的角色，這麼亂攪的話讀者反動肯定比橡膠果實原來是人人果實大許多倍。但這些講起來似模似樣的陰謀論本身也很有趣就是了。

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《海賊王 One Piece》創刊至今已25年，近日《海賊王》終於收起大量支線，正正式式儲夠血打四皇中的百獸海道，路飛更爆發「五檔 GEAR 5」能力，化身為太陽神尼卡，設定上完全推翻了25年來路飛是橡膠果實能力者這個設定。新情節引起網民熱話非常成功；然而創作總沒法令所有人滿意，很多《OP》迷大罵。👉👉看全文：海賊王路飛能力突變難接受 Fans數尾田六宗罪：這套爛作何時完？