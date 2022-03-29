日本網民票選史上最佳穿越異世界作品 原來宮崎駿都一早拍過穿越｜近年「穿越」和「異世界」作品大行其道，尤其在輕小說和輕小說改編動畫中是熱門題材，不論作品數和人氣都佔動漫市場主導地位。最近日本就有網站舉行「史上最佳穿越異世界作品投票」，出來的結果卻令人十分意外，才醒起原來這些作品都屬於穿越作，而且連動畫大師宮崎駿都有拍過！



穿越不是輕小說專利 許多經典舊動畫均有 宮崎駿都拍過

近年輕小說和輕小說改編動畫作品大行其道，而輕小說中最常見的題材就是「異世界」「穿越」和「轉生」，指的是主角被召喚（或者在死後轉生至）至另一個世界的故事；以近年流行的作品而言另一個世界通常都是劍與魔法，或是遊戲一般有著職業和技能的世界；最近就有日本網站舉行「最佳異世界穿越動漫作品」投票，剛好1月新番陸續完結，想找一些舊動畫看的話可作參考。

新年的人氣動畫大都是異世界穿越/轉生作品

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即睇日本網民票選最佳異世界作品Top20：

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上榜的當然少不了近年大人氣的異世界輕小說改編動畫，如《Re: Zero》、《無職轉生》、《奇幻自衛隊》、《轉生史萊姆》等都佔據排名前列。但值得一提是還有許多不是近年的輕小說改編的懷舊動畫上榜，例如《魔神英雄傳》、《數碼暴龍大冒險》等，一經提醒之下才現其實這些也都屬於所謂「穿越」設定...

關於小學四年生的我穿越到創界山成為救世主這檔事...如果魔神英雄傳在現代推出標題可能就變這樣

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例如《魔神英雄傳》主角飛雲本身是日本的小學生（當然設定上他也是天神界拳龍族的繼承人），直到某日在後山拾得一串勾玉後才被召喚到創界山。而《數碼暴龍》也是8個被選中的小朋友穿越去數碼世界展開一場大冒險的故事...

再數下去的話，其實連吉卜力的《千與千尋》也屬於穿越作品，故事開頭就是千尋和家人通過一條隧道後就穿越到了油屋。宮崎駿不愧是動畫大師，在異世界穿越大流行的十多年前就已經拍出一部（在全球均叫好又叫座的）穿越動畫電影了。

一不小心穿越到異世界溫泉旅館，為了拯救父母只好拼命工作，千與千尋的標題這麼改好像也可以...

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以至於連40年前的機械人動畫《聖戰士登霸》其實也是穿越作品，主角座間翔原本是住在吉祥寺的東京人，在18歲時被召喚到拜斯頓·威爾當登霸的駕駛員...原來穿越不是網路輕小說的專利，日本人早在40年前就開始活用這個設定了！突然覺得穿越題材是正宗動畫題材啊。

攪不好登霸就是穿越作品的始祖

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日本網民票選最佳異世界作品Top20榜單：

第20名 蘿黛的後宮玩具

第19名 打工吧！魔王大人

第18名 異世界居酒屋 阿信

第17名 DOG DAYS

第16名 零之使魔

第15名 聖女魔力無所不能

第14名 NO GAME NO LIFE 遊戲人生

第13名 轉生成女性向遊戲只有毀滅END的壞人大小姐

第12名 為美好的世界獻上祝福！

第11名 魔法騎士

第10名 魔神英雄傳

第9名 聖戰士登霸

第8名 數碼暴龍大冒險

第7名 不思議遊戲

第6名 無職轉生～到了異世界就拿出真本事～

第5名 關於我轉生變成史萊姆這檔事

第4名 千與千尋

第3名 GATE 奇幻自衛隊

第2名 十二國記

第1名 Re:從零開始的異世界生活



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