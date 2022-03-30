新PS Plus／Xbox Game Pass／Nintendo Switch Online 內容價錢比較懶人包｜隨著Netflix、Xbox Game Pass的成功，月費形式的訂閱服務似乎已是市場大勢所趨；以至於Sony也不得不改變策略，日前宣布將會推出類似 Xbox Game Pass 的全新月費計劃，以下比較Sony、Microsoft和任天堂三大廠商各自的月費計劃，看看哪個最抵玩。



新Plus其實不算貴 但缺Sony第一廠新作吸引力大減

新的PS Plus訂閱服務簡單理解就是PlayStation版本的Game Pass，一共分成4個Plan，但由於其中一個Plan在香港無法使用，所以實則能使用的只得基本（Essential）、升級（Extra）和高級（Deluxe）三款。這些計劃的詳情可見另文介紹或下面圖輯。

Game Pass越見成功，Sony都不得不改變策略出訂閱服務

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純以價錢而言，Game Pass Ultimate是最貴，然後是PS Plus高級、接下來是普通Game Pass、家庭Plan的NSO+擴充包最平。若以收錄的遊戲數量計，則是PS Plus高級最多、Game Pass次之、NSO+最少。只是目前Sony還未公開實際的遊戲陣容，畢竟遊戲庫並不是只看數量多少、作品質素更為重要，如果只有收錄一些二三線或沒什麼人氣的作品，也不能吸引購買意欲。

即使是Sony第一廠作品也不是款款都吸引

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對於遊戲庫陣容，Sony目前說法是將包含《Death Stranding》、《God of War》、《Marvel’s Spider-Man》、《Marvel’s Spider-Man: Miles Morales》、以及《Returnal》。另外Sony亦正和PS Studios及各大第三方廠商協商定期更新遊戲庫陣容。

另一方面，訂閱服務不單看首發陣容、內容的持續更新更為重要；這方面Game Pass就相當有保證，微軟的第一方作品以及好些第三廠大作（如早前的Rainbow Six Extraction）都在發行首日就登陸Game Pass。

加上微軟現已收購Bethesda、動視暴雪等遊戲開發商，可以預期未來這些工作室的大作如《上古卷軸6》、《Starfield》、《Call of Duty》系列新作等都能於發行首日便在Game Pass玩到。

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Call of Duty系列活躍玩家人數極高，如果將來CoD只能在Xbox / Game Pass上面玩到沒有PlayStation份，肯定會造成不少衝擊。

相比之下PlayStation的CEO Jim Ryan已表明Sony未來新推出的第一廠遊戲將不會在發售之時馬上加入到新Plus計劃；和「Game Pass首日即玩」一比較之下就顯得吸引力大減。不過新PS Plus還有一個賣點是可以玩到PS1、PS2及PSP的遊戲，這對於像記者般年齡超過30歲的玩家來說很有吸引力；但始終還是要看到實際遊戲陣容後才能評論。

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暫時仍然Game Pass屬最抵玩之選

暫時而言最抵玩、性價比最高的服務肯定非Game Pass莫屬，就算沒有Xbox主機也可以用PC玩PC Game Pass，而PC版Game Pass的月費更是最便宜的。如果電腦效能不好難以玩到大作，只要不強求4K畫面的話，也可用2千頭的價錢買Xbox Series S來平玩Game Pass，性價比超高。

性價比之王XSS

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值得一提如果只是想連線遊玩，現時已沒必要加入Xbox的服務計劃「Live Gold」；換言之只要有任何一款Game Pass，都可以和朋友連線打機了。（當然Live Gold還有每月免費遊戲等其他內容）

如果你是PS Plus會員、而主要只是使用連機服務和朋友一起玩（例如Monster Hunter或艾爾登法環），本身不是積極PlayStaion遊戲愛好者，又或者根本沒那麼多時間打機，那大可以不用急著升級，觀望新Plus的遊戲庫運作得如何後才考慮要不要加入也不遲。

始終微軟辛苦經營遊戲訂閱服務多年，正常來說Sony很難說一下子就能推出一個能超越Game Pass的訂閱服務；如果你仍未買到PS5、已心思思想「轉會」，可以告訴你的是你並不孤單，網上已經不少玩家轉投Xbox陣營。

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結論：最後都係要睇遊戲陣容



雖然上面分析了各個訂閱服務的優缺點，但其實對機迷來說，大部份情況都是選擇遊戲多於選擇平台；一個平台或一個訂閱就算再抵，如果遊戲陣容對自己而言不感興趣並不吸引，就算免費讓你玩也沒多大意義。最重要是玩得到心儀的作品，例如你很喜歡動物之森，那麼就只能選擇Switch Online了。



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