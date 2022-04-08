消費券都買唔到PS5！PS5上市超過15個月仍短缺 日本網站統計七成玩家仍未買到機｜不經不覺原來PlayStation 5 PS5已經上市15個月，累積總銷量亦已超過1700萬部，但是仍然有許多用家、PS4玩家到現在仍然未能順利購入PS5主機。最近就有日本遊戲新聞網站進行了問卷調查，訪問到底有幾多人買到或未買到PS5，結果發現高達7成的用家仍未能成功買到PS5。



日本遊戲媒體調查 7成玩家想買但仍未買到機

根據日本遊戲媒體「inside game」的調查，接受訪問的382位讀者中，只有70位（約18%）成功購入PS5，而表示想買但買不到的人多達290位（約75%），最後的22人更表1為一直買不到，已決定放棄。而Sony早亦表示過因為疫情及半導體供應持續緊張，PS5生產量亦因而受限，短期內難以大量生產，相信PS5的短缺情況還會維持一段時間。

👉 消費券課金買Game 八達通Tap & Go各平台均可 交Netflix月費都得

即睇日本遊戲媒體調查 7成玩家想買但仍未買到機：

+ 1

👉 消費券買手機｜小米／Samsung／Apple都有減價、這旗艦激減$3000

目前包括香港在內的全球多個地區，PS5均以抽籤方式應購，但不少人指出抽籤制的問題是欠缺透明度，也會出現有人多次中獎、另一方面又有人一直抽籤卻連番落空的情況。另外也會有用人機械人程式大量登記抽籤從而獲取大量主機，如英國就有炒家囤積大批PS5主機炒買，還高調地接受BBC訪問。網上亦有不少聲音指為何Sony不能以像Apple買iPhone般以排隊出貨的形式認購PS5，這樣雖然可能要等上較長時間，但至少能確保在一定時間後可以獲得主機。

有人買不到機，也有人屯積大量PS5牟取暴利

👉 消費券 2022｜19間電器商付款方式整合 八達通定Tap&Go更方便？

據之前外國預測網站的數據，Sony目前在主機遊戲市場仍佔領導地位；但如果PS5持續供不應求、同時Xbox方面又大力推動Game Pass等超值服務時，再加上最近電腦硬件價格開始回落之下，可預期「轉會」的人將越來越多。

👉 2022年四月新番表｜20套必追推薦 人氣漫畫改編、強檔續作均多

👉 《原神》全球大熱紐約時報分析原因 環時引述:用日本遊戲擊敗日本