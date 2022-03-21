PS5炒家現身說法｜次世代遊戲主機PS5推出已快有一年半，但是直到現在主機產量仍然供不應求、無法walk-in購買需要抽籤抽中才能買到，真用家勁呻一機難求。除了產能不足和需求量大外，沒貨賣的最原因是因為有「炒家」屯貨，最近BBC一位PS5英國炒家龍頭高調接受BBC訪問，分享自己的「黃牛帝國」之路，更豪言黃牛助人重獲新生！



機械人程式自動搶機 炒家：我們在開創事業

受訪的英國炒家名為貝列斯（Jack Bayliss），在6年前開始轉賣（黃牛）事業。最初以轉賣球鞋為主，後來「業務」延伸至遊戲主機及顯示卡等。在2020年他成立「Aftermarket Arbitrage」，一個收取每個月30英鎊以上訂閱費教人如何做黃牛的公司。貝列斯至今為止已靠黃牛及黃牛教學賺了超過45萬英鎊。

Jack Bayliss

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即睇英國炒家建立黃牛王國屯積PS5：

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黃牛機器人自動偵測商品上架 Discord通知會員入貨

貝列斯說他的客戶都非常年輕積極，「他們在開創事業。有90%的人不屑這麼做，但他們走出去並創造收入。」Aftermarket Arbitrage除了黃牛教學外，還提供黃牛機器人服務：機器人能自動偵測購物網站，當商品有庫存時便透過Discord向訂閱者發送即時通知，甚至能自動購買商品。

而被問到黃牛是否公平時他回答：「任何市場只要有利可圖，就會有人試圖這麼做。對我來說PS5或Xbox並不是生活必需品而是奢侈品。如果你花費得起450英鎊買遊戲機，那多付100英鎊根本不痛不癢。」

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Aftermarket Arbitrage的Instagram帳戶經常張貼會員成功購入大量PS5主機的照片

貝列斯也提到他有幾位全職做黃牛的客戶靠黃牛收入擺脫債務，也擁有更多與家人相處的時間。其中一位化名舒拉茲（Sheraz）的炒家接受BBC採訪時表示，受新冠疫情影響，他頓失收入、妻子也失業，需要養家餬口的舒拉茲只好當黃牛。「我有孩子。當你需要為他張羅食物時，只要不犯法我什麼都做。」不過就連舒拉茲也同意黃牛應該規範：「我認為機器人應該禁止。有人24小時用電腦機器人程式掃貨，囤積無數PS5、球鞋、玩具。這簡直是操縱市場。」

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