實物大 RX-93ff ν高達(Nu高達)立像鎮守的高達迷福岡新景點「GUNDAM PARK福岡」4月25開幕，早前BANDAI公開新片，改用巨砲新裝備「長距離浮游飛翅砲」的RX-93ff ν高達，大戰馬沙總帥的沙煞比，對手竟然都有1對全新設計的巨型浮游砲！



馬沙寶少軍事競賽升級！

因為這條新片只限日本本土IP才能收看，所以就簡單解釋一下吧。就如台場獨角獸一樣，高達巨像在晚上都會施加3D投映，播放與主機配合的特製動畫。RX-93ff ν高達的影片，就講阿寶駕駛新型武裝的Nu出戰，馬沙亦駕駛了新型沙煞比上場！後者的巨型浮游砲不單beam砲口徑夠粗，更可以直接握在手上成為巨型光束劍。同時，RX-93ff的「長距離浮游飛翅砲」，亦可以裝在右前臂變長劍，兩款新裝備都可以當成巨劍握在手中，兩個男人格巨劍！

Life-sized RX-93ff Nu Gundam statue Sample PV 截圖（© 創通・サンライズ）

👉消費券上網買高達模型／Metal Build／Figure 這7家店收Tag & Go

RX-93ff ν高達大戰沙煞比（新片截圖）

+ 6

👉消費券2022 遊戲／玩具／動漫 旺角／信和52間ACG店支付平台一覽

5款不同型號RX-93ff 模型、合金、figure

BANDAI果然每一步都計算好，既然Nu高達本來的浮游飛翅砲因風阻問題無法實物大化，就索性改成撐地巨砲加強支撐力（九州很常地震），之後一連宣布推出5款不同形號比例的RX-93ff 模型、合金、figure！全部會場限定！而今次新片就進一步透露了BANDAI的搶錢大計，新版沙煞比Sazabi 模型，應該是走不了啦。