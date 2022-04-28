咒術迴戰0 Pop Up Store 現場直擊30款必買精品｜五條悟著衫公仔

《咒術迴戰 0》Pop Up Store｜《劇場版 咒術迴戰 0》前傳電影5月19日香港上映，官方在尖沙咀海港城LCX有個大型精品店+展覽，接下來5.1黃金周三連假，動漫迷又有地方影相打卡了。



率先訂虎杖五條悟12吋figure

場內除了電視版主角乙骨憂太的精品、文具、公仔，同場也可以買到正傳TV版的精品。而本地玩具廠ThreeZero開發的4款主角：虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇12吋action figure，更能在LCX中庭展覽區睇實物，睇中就即場訂購。並即場率先訂購。

LCX《劇場版 咒術迴戰 0》期間限定店 (鍾世傑 攝)

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呢個TV版主角福袋都抵玩，內有Folder、1個掛飾、1隻雙面角色咕臣，原價要＄350 (＄258)

現場直擊20多款電影版、電視版精品

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咒術迴戰0 尖咀 Pop Up Store 30款精選貨品

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曾經開發過《Ultraman》、《一拳超人》12吋的香港品牌ThreeZero，取得授權開發了《咒術迴戰》4位主角虎杖悠仁、五條悟、伏黑惠、釘崎野薔薇的1／6 可動著衫公仔，頭雕名家高木亮（Akinori Takaki）製作，不單只有精美的布製服裝，更有大量武器，各種表情頭雕換件。(各$1,170)

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LCX《咒術迴戰0》期間限定店+收藏級人偶展覽

日期：即日至2022年5月15日

時間：星期一至五：12時至20時／星期六、日、公眾假期11時至21時

地點：尖沙咀海港城海運大廈3樓

入場免費

