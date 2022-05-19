Uniqlo將與《SPY x FAMILY 間諜家家酒》這部Netflix熱播中的人氣動畫播聯乘出UT T恤，可愛小女角安妮亞的搞笑表情人人喜歡！現在可以將她的招牌笑容穿上身了！



1家3口4個款

《SPY x FAMILY間諜家家酒》描述超級間諜「黃昏」洛伊德．佛傑與女殺手「睡美人」約兒．佛傑、還有超能力少女「實驗體 007」安妮亞．佛傑組織虛臨時的虛假家庭，以便執行任務，3人各自隱瞞真正身分，卻又漸漸成為真正的家人，搞笑又溫馨。

Uniqlo將與《SPY x FAMILY 間諜家家酒》這部Netflix熱播中的人氣動畫播聯乘出UT T恤

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SIU4｜安妮亞搞怪表情黃色pocket tee

今次UT聯名系列將有4款，包括作品代表色淺綠色的全家福款、以「黃昏」洛伊德剪影為主的款式、低調的黑底線條畫背print款，還有最吸引的安妮亞搞怪表情黃色pocket tee！留意以下圖輯最後一張圖，包你笑死。（日本6月3日發售／香港未定）

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