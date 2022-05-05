渡邊裕之逝世（渡辺裕之）｜曾參演《幪面超人電王》、《牙狼》、《超人佳亞》等一線特撮片集的日本演員渡邊裕之（享年66歲），5月3日被發現死於日本神奈川縣家中，相關消息指，死者是在地下健身室中自縊身亡。



香港fans最記得：超人佳亞XIG石室司令官

對香港超人片影迷而言，渡邊裕之在1998年參演《Ultrama Gaia》（超人佳亞）地球防衛組織XIG（eXpanded Interceptive Guardians）司令官石室章雄，對於這類兒童作品仍然以極認真的態度去演出，有型又有男人味，是不少當年小朋友心中最型、最令人有安全感的叔叔！

渡邊裕之1998年參演《Ultrama Gaia》（超人佳亞）地球防衛組織XIG司令官石室章雄。

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近年圓谷由迪加至帝拿正陸續將90年代Ultraman系列重製，想不到XIG石室司令官未等到《超人佳亞》重製就先走一步。

想不到XIG石室司令官未等到《超人佳亞》重製就先走一步。

2007年參與大人氣拉打《幪面超人 電王》電影版，演出成熟粗獷，一身尤如古代騎士的皮革防具造型，跟當年只得18歲的美少年佐藤健有很大對比。

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渡邊裕之還參演過《加美拉》怪獸電影系列，雨宮慶太作品《牙狼》，跟超人、怪獸片很有緣。

不說不知，渡邊裕之的英文超好，此因可以不看翻譯劇本，就能以感情豐富的日文對白，為荷里活電影配音，更曾是Tom Cruise 電影中的御用日文配音員。