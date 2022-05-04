畫漫畫算是很困身的一份工作，當然要買間靚屋兼當工作室，減少來往studio舟車勞頓的時間。不少日本漫畫家年收入高達數十億日圓，很多人都會想知道他／她們究竟住甚麼樣的房子。《犬夜叉》、《亂馬1／2》作者高橋留美子就公開了不少自家照片！



尤如《犬夜叉》博物館

多產且擁有多部知名的高橋留美子，在twitter上有「高橋留美子情報 @rumicworld1010」官方戶口，定時向fans分享一些生活相、作品情報。就曾公開高橋女士家中的一批照片，原來她很喜歡展示自己作品的figure玩具、精品，甚至有1：1巨型犬夜叉、殺生丸雕像！

（@rumicworld1010 圖片）

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有fans找到1986年，高橋留美子換房子，新居入伙時的圖片，仍然是同一間屋。

有fans找到當年高橋換房子，新居入伙時的圖片。

原來，這些figure 玩具、精品都是生產商寄給高橋小姐監修過目的樣辦。有些漫畫家不會自己去跟進，當然也不會將它們在家中展示出來。相反高橋小姐卻設設了各種專屬收藏櫃，將不同類型的玩具、精品、文具分開放好，不說以為是《犬夜叉》收藏家的屋企。

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《海賊王》尾田：屋企係遊樂場

日本動漫界最高收入的《海賊王》作者尾田榮一郎，年收達31億日元，他的豪宅也曾登上電視節目，比起一般的豪宅，尾田家就如一個遊戲場，入口玄關像個石窟，地面上是海底世界全息投影，走廊滿滿都是陳列品，而後花園更有個遊樂場，有小火車座、可以BBQ開派對。

《海賊王》尾田：屋企係遊樂場

尾田家小火車上的是One Piece動畫主角配音員，包括路飛田中真弓。

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作品曾改篇日劇｜女漫畫家NON 豪宅有溫泉／棒球場

日本綜藝《跟拍去你家》會隨時採訪街上的陌生人，並以支付計程車費換取跟隨受訪者作家訪，有一次竟意外採訪到了20歲收入2億的知名女漫畫家NON，與她「食軟飯」的老公（其實人家是專業設計師），同住9000萬豪宅！家中竟然有溫泉，還有私人棒球場！

知名女漫畫家NON，與她「食軟飯」的老公（其實人家是專業設計師）

女漫畫家NON的作品《後宮婚》

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