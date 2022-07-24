網民指出作者用力推的女角色反令讀者厭惡之現像 留言分析3大原因｜在觀賞動漫、小說或遊戲等ACG作品的時候，不時會發現一個情況是作者或是製作團隊明顯地偏心某個角色，讓她在各處都盡量表現以求讓玩家或讀者能夠喜歡上她。但往往當讀者遇到這些「官方力推」的角色時，反而會倒過變得討厭那個角色。



網民舉多個越推越黑例子 結合分析三大原因

日本網民「大塚明都」（@akutootuka）早前在推特發帖，提出現實中不時會有「官方力推的角色時，反而會變得令人討厭」的現像，即使是主流大熱作品中也會出現這樣的情況，並問及為何會有這種情況。推文在推特上火速爆紅，獲近萬讚好及過三千轉發，網民紛紛留言自己所遇到的類似情況及角色。

https://twitter.com/akutootuka/status/1517339863003312128

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即睇網民指出作者用力推的女角色反令讀者厭惡之現像 留言分析3大原因：



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網民回覆的例子有《偽戀》的千棘、小野寺和萬里花（雖然千棘是第一女主角，但以人氣論是小野寺和萬里花較高）；還有Re: Zero的雷姆和愛蜜莉雅，這個就相當明顯作者本身是想推愛蜜莉雅，但大部份讀者都是雷姆派，而作者為了推動愛蜜莉雅的人氣更直接在劇情中讓雷姆昏迷和失憶。

雷姆，我的雷姆...

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也有不少人提到ToZ的蘿潔，不過大部份人不喜歡蘿潔倒不是因為劇組想推她，而是因為「真之仲間」情節對另一女角艾莉夏太過不公道，再加上艾莉夏永久離隊造成宣傳詐欺，令玩家的怒火轉嫁到蘿潔身上。

記得當年動畫版推出時，蘿潔的CV小松未可子在活動中向玩家下跪，現在回想起也覺得心酸

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除了舉例外不少網民提出這個現像的成因，如＠nagizinno提到有時作者太過偏心某角色，想讓她得到讀者喜愛，但卻也因此產生將自己的想法和見解通過該角色來強加於讀者身上，結果令人反感。@hiroroly_m則提到有時作者太心急想催谷角色的人氣，結果無視了作品/劇情的邏輯和合理性，令人產生難以信服的感覺。@YP_sosogi_k則提到不時會有主角做某某事情沒有問題，其他角色做同樣的事情卻不行的情節，對這種明顯的偏心和不公平待遇很容易令人反感。

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很多人都不喜歡被其他人強行推銷價值觀 https://twitter.com/nagizinno/status/1517464751906779136?s=20&t=0Vd35SrQUaAZjb1DbDPvkg

細想之下這「越力推越反感」的情況可能本來就是人之常情，正如很多人都很怕Sales一樣，很多人都不喜歡被sell / 強行推銷東西；就如在逛街購物時不少人都傾向自己靜靜挑選，而店員主動介紹推薦時卻會變得不想買了。

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