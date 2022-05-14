《真 幪面超人》電影由《福音戰士》庵野秀明執導（2023年3月上映），內容更豐富的第二支預告片已經上架，女主角濱邊美波的鏡頭比兩個超人加起來更多，比「拉打」1號本鄉猛（池松壮亮 飾）更加搶眼！而其中一鏡，更暗示她的真身可能是……



濱邊美波鏡頭更多 瘦骨仙新版本鄉猛冇霸氣

早被詬病選角失敗的新版本鄉猛（池松壮亮 飾），身高不及原版，而且身型瘦弱，完全沒有霸氣。好在還有2號一文字隼人（柄本佑 飾）首次出鏡，而女主角濱邊美波加起來更有8個cut、鏡頭比1號、2號加起來更多，美波BB更被Shocker（撒旦幫）繩縛做俘虜，比超人空翻打筋斗更吸引。

《真 幪面超人》新預告

女主角濱邊美波加起來更有8個cut、鏡頭比1號、2號加起來更多

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新版1號長期穿長褸．原因竟然是？

新版《真 幪面超人》1號變身後長期穿著一件黑色長褸（又稱乾濕褸），看造型照時覺得幾有型，有點像村枝賢一繪畫的漫畫版《Kamen Rider SPIRITS》，但實際看了預告內的動作場面，發現大褸用途只是用來遮蔽，因為池松壮亮身型太瘦，與變身後的大隻佬替身演員（suit actor）根本無法連戲，才出此下策。

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2號夠高大更有原作feel

在70年代原版《幪面超人》中，因當年片廠仍未有替身演員這個concept，變身前後的本鄉猛、1號都是由1米8，劍刀、合氣道高手：演員藤岡弘親身上陣，終於有次拍電單車場面炒車，藤岡弘修重入院。但show must go on，東映才急急從《柔道一直線》系列中抽調了佐佐本剛扮演2號一文字隼人。而當藤岡弘傷癒回歸後，東映就將計就計保持雙主角，從此開拍3號V3及其他後繼集數，一拍就50年。

而負責演新版一文字隼人的柄本佑，雖不是打星出身，勝在1.82夠高大，在新預告中他終於變身2號，更與1號碰頭。

負責演新版一文字隼人的柄本佑，雖不是打星出身，勝在1.82夠高大。

，在新預告中他終於變身2號，更與1號碰頭。

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大量新造型怪人 美波好可能係……

新版1號是由EVA的設計師負責這型，刻意重現70年代感，與舊版的分別非常少，難怪很多人認為沒有膽量革身，比不上2005年的Remake版《The First》。好在新設計的蜘蛛怪人，蝙蝠怪人反而有些新鮮感，不要錯過預言內的小細節。而最要留意的一格……是一隻看來像是美波的眼睛，旁邊的黑色爪爪感覺很像撒旦幫怪人，難道……美波真正身份是……

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