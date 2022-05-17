東方二創ゆっくり茶番劇被注冊商標 網民發片前需付授權費惹公憤
東方Project二創ゆっくり茶番劇被注冊商標 需授權費才能發片惹全民公憤｜早前香港因「見字飲水」四字被人注冊為商業商標，曾在網上引起熱話，日本方面，這一兩日在日本也有相似事件轟動宅界、同人界，令整個動漫界大炎上！就是《東方Project》的一個衍生創作系列「ゆっくり茶番劇」被人惡意註冊成商標，更明言會向後續所有創作者收取授權費，如此荒唐行為馬上引起廣泛關注。
全球知名IP廿多年人氣不減 公共創作突被註冊惹眾怒
「東方Project」是全球知名的同人作品，由同人社團「上海愛麗絲幻樂團」的「ZUN」創作，原作為一系列彈幕過版遊戲。由於作品有著別具魅力的世界觀、人物設定及音樂，加上原作者「ZUN」開放自由二次創作，多年下來東方Project有著極廣大的二創社群及支持者；時至今日仍然在動漫界/宅界中有著龐大影響力。
而「ゆっくり茶番劇」則是東方Project的眾多衍生創作的其中一種：「ゆっくり」在華文宅界中多稱為「饅頭人」，形象多數為只得頭部的東方角色「博麗靈夢」及「霧雨魔理沙」。「ゆっくり茶番劇」影片則為這些利用饅頭人配上聲音合成軟件，來製作惡攪或諷刺的影片，在niconico等動畫平台已被廣泛使用多年。
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是次大炎上源於5月15日，日本一位名為「柚葉」的YouTuber在推特發文，表示已將「ゆっくり茶番劇」註冊成為商標，並要求所有使用「ゆっくり茶番劇」的人每年向他支付10萬日圓的授權費。
帖文一出馬上轟動日本同人界、宅界以至整個動漫界；一來將一直以來均屬於公開創作領域、不屬任何人獨有的標籤/品牌「版權蟑螂式」個人化商標化並以之牟利的行為令人（尤其東方fans）不齒；更重要是「ゆっくり茶番劇」由「東方Project」衍生而成，但柚葉並非「東方Project」系列的作者或相關人士，如此行為自然引起公憤。
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柚葉的商標聲明推文一出便在網上飛速傳播，不單網民聲討，更有較激進的東方fans向當事人柚葉、柚葉所屬的公司以及律師送出炸彈或死亡恐嚇等。而起初柚葉的態度亦非常強硬，表示會將收到的恐嚇訊息報警處理，又說「自己和你們並非朋友，而是企業和客戶的關係」；以及主張「ゆっくり茶番劇」與東方Project及上海愛麗絲幻樂團沒有任何關聯等等。
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律師事務所、經理人齊割蓆 疑不堪壓力下讓步
幸好目前而言不單網上風向，連現實各界亦一面倒反對柚葉的行為，首先幫柚葉申請商標的律師事務所「海特許事務所」刊出一份道歉聲明；動畫平台 niconico的代表「くりたしげたか」亦表示正在向法務部確認事件對niconico使用者的影響及相關對策。同時柚葉所屬的經理人公司「Coyu.Live」亦對柚葉的行為作出警告，並表示如果未能改善的話更會和其解約。而「東方Project」的原作同人社團「上海愛麗絲幻樂團」負責人ZUN亦在事年半日便發推文表示已得悉事件，並正尋求法律意見。
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可能是不堪網路壓力以及各相關團體的「割蓆」，柚葉在5月16日晚上就發推文作出讓步，指經考慮後，使用「ゆっくり茶番劇」商標不再需要授權及付費，但是柚葉仍然保留持有「ゆっくり茶番劇」商標的一切權利。
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這或許是試圖滅火的一步，但也認為宅界及東方fans不會止步於如，畢竟將一個創作者們共用多年的標籤商標化，明顯是版權蟑螂行為；更重要是若認同了柚葉擁有此商標，便等同是認可「將公眾使用的創作標籤商標化」的行為，變相鼓勵投機取巧份子將其他創作標籤商標化。
目前仍然未知道各界還會不會對柚葉的商標進行進一步動作，理想的情況當然是有相關人士出手、柚葉的商標被政府撤回，但最終結果會如何仍要等待後續發展。