東方Project二創ゆっくり茶番劇被注冊商標 需授權費才能發片惹全民公憤｜早前香港因「見字飲水」四字被人注冊為商業商標，曾在網上引起熱話，日本方面，這一兩日在日本也有相似事件轟動宅界、同人界，令整個動漫界大炎上！就是《東方Project》的一個衍生創作系列「ゆっくり茶番劇」被人惡意註冊成商標，更明言會向後續所有創作者收取授權費，如此荒唐行為馬上引起廣泛關注。



全球知名IP廿多年人氣不減 公共創作突被註冊惹眾怒

「東方Project」是全球知名的同人作品，由同人社團「上海愛麗絲幻樂團」的「ZUN」創作，原作為一系列彈幕過版遊戲。由於作品有著別具魅力的世界觀、人物設定及音樂，加上原作者「ZUN」開放自由二次創作，多年下來東方Project有著極廣大的二創社群及支持者；時至今日仍然在動漫界/宅界中有著龐大影響力。

而「ゆっくり茶番劇」則是東方Project的眾多衍生創作的其中一種：「ゆっくり」在華文宅界中多稱為「饅頭人」，形象多數為只得頭部的東方角色「博麗靈夢」及「霧雨魔理沙」。「ゆっくり茶番劇」影片則為這些利用饅頭人配上聲音合成軟件，來製作惡攪或諷刺的影片，在niconico等動畫平台已被廣泛使用多年。

相信不少資歷較老的宅宅都有看過ゆっくり茶番劇影片（網路圖片）

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是次大炎上源於5月15日，日本一位名為「柚葉」的YouTuber在推特發文，表示已將「ゆっくり茶番劇」註冊成為商標，並要求所有使用「ゆっくり茶番劇」的人每年向他支付10萬日圓的授權費。

帖文一出馬上轟動日本同人界、宅界以至整個動漫界；一來將一直以來均屬於公開創作領域、不屬任何人獨有的標籤/品牌「版權蟑螂式」個人化商標化並以之牟利的行為令人（尤其東方fans）不齒；更重要是「ゆっくり茶番劇」由「東方Project」衍生而成，但柚葉並非「東方Project」系列的作者或相關人士，如此行為自然引起公憤。

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https://twitter.com/Yuzuha_YouTube/status/1525607600250712064

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柚葉的商標聲明推文一出便在網上飛速傳播，不單網民聲討，更有較激進的東方fans向當事人柚葉、柚葉所屬的公司以及律師送出炸彈或死亡恐嚇等。而起初柚葉的態度亦非常強硬，表示會將收到的恐嚇訊息報警處理，又說「自己和你們並非朋友，而是企業和客戶的關係」；以及主張「ゆっくり茶番劇」與東方Project及上海愛麗絲幻樂團沒有任何關聯等等。

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律師事務所、經理人齊割蓆 疑不堪壓力下讓步

幸好目前而言不單網上風向，連現實各界亦一面倒反對柚葉的行為，首先幫柚葉申請商標的律師事務所「海特許事務所」刊出一份道歉聲明；動畫平台 niconico的代表「くりたしげたか」亦表示正在向法務部確認事件對niconico使用者的影響及相關對策。同時柚葉所屬的經理人公司「Coyu.Live」亦對柚葉的行為作出警告，並表示如果未能改善的話更會和其解約。而「東方Project」的原作同人社團「上海愛麗絲幻樂團」負責人ZUN亦在事年半日便發推文表示已得悉事件，並正尋求法律意見。

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連經理人公司都迅速割蓆就知道事情對柚葉不太有利

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可能是不堪網路壓力以及各相關團體的「割蓆」，柚葉在5月16日晚上就發推文作出讓步，指經考慮後，使用「ゆっくり茶番劇」商標不再需要授權及付費，但是柚葉仍然保留持有「ゆっくり茶番劇」商標的一切權利。

相信不論是東方迷還是宅宅都不會對柚葉能擁有不應屬於他的商標一事滿意，就算不用收錢都一樣。

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這或許是試圖滅火的一步，但也認為宅界及東方fans不會止步於如，畢竟將一個創作者們共用多年的標籤商標化，明顯是版權蟑螂行為；更重要是若認同了柚葉擁有此商標，便等同是認可「將公眾使用的創作標籤商標化」的行為，變相鼓勵投機取巧份子將其他創作標籤商標化。

目前仍然未知道各界還會不會對柚葉的商標進行進一步動作，理想的情況當然是有相關人士出手、柚葉的商標被政府撤回，但最終結果會如何仍要等待後續發展。

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