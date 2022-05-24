挨跌天線得得B kk plus事件｜天線得得B 大型figure究竟應該值多少錢，沒一套準確。但一隻大型展覽品是否安全，設計、使用物料是否達到業界標準，就可以從客觀角度分析。一位不方便記名，有多年玩具生產、玩具展覽經驗的「Z」，向HK01記者解釋，以大型展品來說，POP SUNDAY 1.8m Teletubbies 完全不合格，不應在沒加圍欄的情況下展覽於店內任何人也可輕易接觸到的位置，更笑言：「唔好話小朋友挨埋去、大風少少都吹跌啦！」



頭重腳輕好危險

先不看物料，天線得得B本身造型就頭重腳輕，Z說：「而家玩具師構思天馬行空，頭大身細、動作多多，我們做生產商的，除了還原設計，更需要平衡展品／商品的美觀和安全。」Z說，他們搞過很多展品同樣是頭重腳輕的，所以腳部會加填充物、或加金屬地台固定，以確保它們不會輕易倒下。「展品擺設、不加圍欄，擺得出來就要預計有客人影相打卡，沒可能輕輕一埃就倒下。個人首要考慮唔係打爛邊個賠，而係弄傷客人後點賠。咁樣既展覽品我唔會畀佢拎出黎擺。」一般展覽都會買保險，展品不一定是客人弄壞，也有可能在搬運或其他不可抗情況下損壞，而買了保險，如果有客人被展品（比如倒下）弄傷，也可以經由保險去賠償。

GK模型料太輕出事？

一般這類「巨型figure」，都是以纖維強化塑膠（英語：fiber-reinforced plastic；FRP）製作，被廣泛應用於航空、汽車、船舶和建築等工業領域，也被應用於防彈裝甲，可見有一定強度。Z看了圖片後有些意見，認為它不像業界平常用作製作巨型figure的標準物料：「我就真係唔可以靠張圖一口咬定係咩物料，一跌就碎到咁，一定唔會係用FRP整啦；睇得出佢好薄身，似首辦GK用的樹脂膠，甚至覺得有少少似係3D Print，呢類料整到咁大隻，仲要造型頭大身細，唔好話細路挨埋去，大風少少吹都跌啦。」

其實記者自己share事件，也有相熟且資深的玩具生產商留了少少意見，證明Z的看法似乎是正確的。

各式巨型figure用料知多啲／日本300萬日圓EVA用咩料做？

中國製不是原罪

事件中的商品為深圳市淘玩天下電子商務有限公司的品牌 POP SUNDAY（潮流週日）的產品，但不應就等同視中國貨就有問題，記者在淘寶見到這款正版1：1嗚門，索價15萬人民幣，也強調材質爲結實耐用的FRP。相反日本品牌的等身大玩具也不一定堅固耐用，日本「FIGUREX」推出的1：1雷姆，索價180萬日圓，甚至2年內自己冷縮熱漲斷腳。

材質爲結實耐用的FRP

也不是間間日本廠的大型figure都非常堅固，比如這款1：1雷姆（定價180萬日圓／約10萬HKD），只是因為放在戶外，就因為潮濕發漲而在2年內斷腳。

展品損壞索賠沒錯．但象徵意義大於在意貨價

Z也不是一面倒認為部責任都在店方，他認為如果自己的展品被小朋友弄壞，也會要求家長作出賠償：「無論如何都要象徵式收一點，這錢不是用來補償展品損失，而是一種教訓、向參展者做一個警惕，隨意損壞展品是不可以的。如果知道是怪獸家長放任小朋友摧毀展品，就要他賠更多。」不過今次事件大炎上，是因為出現影片證明小朋友不是有心、家長也在網上抱不平，KK Plus在5月23號晚出聲明，網民一面倒畀2萬1千嬲嬲，Z如是說：「作為經營者，今次情況不覺得要全怪責店員處理手法不當，始終現場情況亂，一時三刻是沒法弄情誰對誰錯。但後續的處理的確可以更好，出現影片後店方PR應主動跟進，公關手法高明少少可以心雙嬴，幾萬蚊本來可以當廣告費賺盡名氣。」