由宮崎駿親自寫劇本、指定改篇的少女漫畫《夢幻街少女》（細耳傾聽／心之谷），青春勵志+初戀夢幻，動畫版電影成為不少人的童年回憶。去年日本宣布開拍真人版，由松坂桃李、清野菜名主演成年人版男女主角，續拍10年後長大了的後半段劇情。



真人版10年後故事．學生時代回憶片段才是主菜？

其實《夢幻街少女》是改篇自漫畫原作，不是吉卜力原創，而真人版更改篇了漫畫後半段，二人10年後長大了的劇情，並由松坂桃李、清野菜名主演成年人版男女主角。不過電影公司都知，大家比較想的其實是「回憶」，真人版將加入大量「回憶場面」，而兩條預告跟宣傳海報，都明顯以神還原了動畫8個經典場面為主打。即睇8個一睇就有感覺，回憶滿滿的名場面對比。

《夢幻街少女》真人版為兩位主角10年後長大成人的劇情，由松坂桃李、清野菜名主演。

👉高達模型炒風不斷｜MG大魔$300炒到$900 轉售Gundam模型月入10萬

神還原宮崎駿動畫8經典場面

+ 5

戲中戲重要「男角」貓男爵未見真身

故事中有間非常浪漫的古董店地球屋，月島雫在參觀時被雙眼如寶石的貓男爵雕像吸引，在腦內化想了一段「戲中戲」（亦即是片名中所講，少女跟貓男爵走入了夢幻街），並觸發了女主角的寫作靈感，是片中一段戲中戲的重要角色。貓男爵的精品，在吉卜力精品店都有一定人氣，但在真人電影的宣傳中，暫時只能見到牠的背影。

👉RG27 Cosplay相片集｜超可愛亞妮亞 ／派對咖孔明／Holo人氣最高