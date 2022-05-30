高達模型炒賣問題已經長達一年，已非新鮮事。最近很多傳媒轉載日本一篇報導「高達模型炒賣亂像」，一隻MG加大魔在Yahoo日本拍賣，竟可以由5500日圓炒到變15000日圓？轉手炒賣月入高達10萬日圓！更疑似有店家通水留貨，打龍通齊齊炒齊齊賺；有人覺得做得咁辛苦只賺6千港元，有人認為作為副業是很不錯的收入，根本沒對錯之分。有人就呼籲，制止炒風的最好方法，就是不買炒貨。



供不應求一定貴．幾時先有正價貨買？

疫情令很多人被迫留在家中，不少已經將工具封印十幾年的高達模型迷，忽然都因為太多時間要留在家中，而重拾這門「世藝」。供應商一時之間反應不來，無法一時三刻增加產量，加上高達模型堅持只在日本生產，物流方面也有一定壓力。在僧多粥少的情況下，別人比你搶先一步，買不到熱門款式，也沒甚麼好抱怨的。問題就來自轉售炒家，網絡上有大量平台供他們炒賣轉售，價錢被抬得愈來愈高。大家真正關心的，是何時才可以用比較正常的價錢，入到模型鋪就可以買到想要的款式，不用四圍搶貨？

MG加大魔在Yahoo日本拍賣，竟可以由5500日圓炒到變15000日圓？（現時回落至12000日圓）

日本Yahoo轉載《西日本新聞》報導，轉手炒賣月入高達10萬日圓。（Yahoo JP截圖）

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原文作者不了解市場．錯誤百出

其實細心看內容，會發現日本原作者並不熟悉市場，比如他說在日本拍賣網看到一款3月發售，定價5500日圓的模型（應該是MG Rick Dom）被炒至16,000日圓，但實際上那只是有人將兩盒模型以不散賣的「2體Set」套裝發售（現時「2體Set」已回落至12000日圓左右），就算是賣1萬6000日圓，即每隻只是7500日圓，換言之每隻貴了2500日圓（約150港元）。整編報導就是捉不到重心，只能吸引不懂模型市場的人去討論。

只是有人將兩盒模型以不散賣的「2體Set」套裝發售（Yahoo JP截圖）

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福岡版Nu Gundam才是真正搶手貨

近期另一瘋狂「炒賣」的最近因為九州福岡1：1 Nu Gundam 開幕，限定版模型只能在當地店鋪購買，日本各地fans也只能靠Yahoo網拍食炒價入貨。雖然1盒5000日圓的模型炒到變8000-9000日圓，但你要想一想當中需要安排人手去九州購物（日本人時薪高）、拍賣網上架、運費，其實是否真的賺取「暴利」？

1盒九州版RG Nu Gundam 由5000日圓炒到變9000日圓（Yahoo JP截圖）

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冷靜看，炒風已有回落

香港、日本都大把人炒樓炒iPhone炒波鞋，就算賺「暴利」也沒有法律責任。玩家只能從商業道德角度，要求生產商增加產量（BANDAI已開設新廠房提高產量）、請求零售店嚴格控制1人1隻，想法子打擊排隊黨。近幾個月BANDAI不斷有舊貨補給，炒價已經回落。這款模型現時網上約售$380港元左右，連香港BANDAI代理的網店TOYC，又或是玩具反斗城或AEON等百貨公司，一隻MG Rick Dom 標價也過$400，可見炒價已回落。不過就要忍一忍，等1、2個月。

比較之下，由於福岡版Nu Gundam相關模型香港沒有行貨，水貨的價錢就一直高企，也會將RG連同沒那麼搶手的EG、SD、Halo模型、支架套裝梱縛發售，索價$1450左右。但別人就是有本事從日本返貨，如果嫌貴就只能等日本通關，自己飛去九州買，回港在酒店隔離7天慢慢砌模型。

福岡版RG Nu Gundam 連同沒那麼搶手的EG、SD、Halo模型、支架套裝梱縛發售，索價1450左右。

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自己可判斷不買．無法阻止別人炒價交易

香港高達相關主題facebook討論區「自護同好會」，版主禁止沒有實際討論內容的純「報價」、「曬戰利品」貼文，一來想增加討論區的養份，二來有助阻止炒賣資訊流通。模型體積相當巨型，買家冷靜下來就會發現已無位可放，買氣自然下跌。大家都耐心等等，買不到A可先砌B，清了家中那座模型山，等待可以正價入貨的一天。

facebook討論區「自護同好會」禁止沒有實際討論內容的純「報價」、「曬戰利品」貼文

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