SPY x FAMILY安妮亞、約兒聲優IG推特人氣誰更高｜美女配音排名榜｜《間諜家家酒》聲演紅髮小女生「安妮亞」的聲優「種崎敦美」，還有聲演媽媽「約兒」的早見沙織，兩人在SNS上的注目度不斷急升！究竟那一位比較紅？同場睇10大美女配音排名榜



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種崎敦美／Tanezaki Atsumi

安妮亞角色人氣高｜種崎敦美聲線多變

種崎敦美2012年入行，年齡並未公開，她表示自己是因為迷上《美少女戰士》才投身配音工作。2020年種崎獲得第14屆聲優獎的助演女優賞，近年是一線A級番組的常客：薇薇《Vivy》、達伊《達伊大冒險》、朱朱大人《戀上換裝娃娃》、安波里歐《JOJO 第6部》、安妮亞·佛傑《SPY×FAMILY》，以聲線多變見稱。

種崎敦美扮安妮亞咪眼邪笑。

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早見沙織／Hayami Saori

約兒媽媽聲優更紅｜早見沙織曾配鬼滅、狂賭之淵

而負責為媽媽約兒佛傑配音的早見沙織，則走成熟姐系風格，她本人是位千金小姐，無論穿著、言行都很高貴斯文，入行非因為動畫，反而是因為柯德莉夏萍舊影片中優雅大方的日語配音。早見沙織配過高嶺愛花（30歲）《LovePlus》、胡蝶忍《鬼滅之刃》、蛇喰夢子《狂賭之淵》、大和《One Piece》，角色人氣不比安妮亞差太多，但只計聲優人氣就一定是早見沙織比較高。

約兒佛傑配音早見沙織，走成熟姐系風格，本人也是位千金小姐。

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親子SNS人氣鬥一番

使用Google Trends去看看兩位聲優的Google搜尋量，種崎敦美（紅色線）及早見沙織（藍色線）在近3個月來均因為《SPY X FAMILY》大熱面爆升，早見沙織的人氣度就比囡囡高一倍左右。

早見沙織（藍色線）的人氣度就比囡囡種崎敦美（紅色線）高一倍左右。

同場睇其他10位人氣女聲優IG/Twitter 追蹤者人數排名

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