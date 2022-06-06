「B站」BiliBili 6月1日推出「動畫 4K 超清修復計劃」，頭一批25部作品包括《百變小櫻》、《新世紀福音戰士》、《超人迪加》、多部《名偵探柯南》劇場版等等。



4K超清．睇過都值得再睇

4K 超清修復即是以A.I.軟件自動將舊影片Upscale成4K超高清格式，用於動畫的效果比真人電影更明顯，大飽眼福！這技術在YouTube已流行了一段時間，不少經典動畫的OP片頭曲都修補得如看4K藍光一樣清，就算是已經看過的舊作，都值得一睇再睇。

B站推EVA、星矢、柯南、小櫻4K修復計劃

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4K 修復年代久遠舊動畫

世界上有很多個不同的兒童節， 6 月 1日也是其中之一，BiliBili 正於0601推出多部經典動畫的4K修復版（嚴格來說原片不是4K不應叫修復），而是以4K 修復技術將年代久遠，可能片源只得DVD水平的舊片進行超清Upscale。因為動畫的細節比真人影片少，處理上比較容易，未來B站更會將4K 修復技術用於真人劇集、電影。

BiliBili 全25部4K修復計劃動畫名單

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沒有日文原聲｜要用VPN

不過要留意，雖然BiliBili有在港交所上市，香港亦有服務，但由於動畫播放版權問題，當中不少作品都無法在香港以「B站」收看，就算看到的，大部份也是普通話配音，沒有日文原聲，對香港動漫迷來說，吸引力不算高，反而就很適合一般觀眾想重溫童年回憶時收看。

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