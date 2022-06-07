EVANGELION 炑八韓燒 限定活動｜香港 EVA fans 準備好未？有間韓燒搞新世紀福音戰士限定聯乘，除了特別背景佈置畀你打卡，仲有初號機、LCL特飲！又有EVANGELION別注版 「NERV終極泛用烤肉餐具套裝」，同初號機專用「高振動粒子」燒肉剪刀發售！勁有趣！



特飲送EVA杯墊｜場內大量打卡位

相機食先，14間分店都有如人咁高的機體、駕駛員人形紙板，以而荃新天地特別指定主題店最靚，背景用上EVA 字體，幾個主角排排企任你打卡，連防疫用的透明間隔膠板上都有EVA駕駛員圖案。餐牌、檯紙、插於燒肉上的基斯朗努之槍、飲品上的點綴卡都是EVA主題。

荃新天地特別指定主題店最靚，幾個主角排排企任你打卡。（鍾世傑 攝／小霧@Bite.甘い一口）

防疫用透明間隔膠板上有EVA駕駛員圖案，不過撞正邊位就睇緣份。（鍾世傑 攝）

👉M2 MacBook Air vs M2 MacBook Pro選購貼士｜加上M1舊機買那部好

荃灣主題店勁多打卡位

+ 3

同麗麗合照

同麗麗合照（鍾世傑 攝／小霧@Bite.甘い一口）

👉淘寶199包郵 天貓618中伏｜賣家拆件寄運費照收 網民分享中伏經歷

「あんた バカァ！」EVA限定MENU勁Q！

「あんた バカァ！」EVA限定MENU勁Q！（鍾世傑 攝／小霧@Bite.甘い一口）

👉小米電視屏幕突然自行脫落只餘反光白板｜無預兆解體幾乎撞親小孩

三色五花肉韓牛味蕾補完套餐｜分量食到暴走

影夠就開餐，Fans要學初號機暴走吞食使徒，大啖「喪啪」EVA韓燒限定活動燒肉，場內有初號機為主的多款EVA，還有砭真嗣、麗麗、香香等駕駛員的特別裝飾任打卡。食物方面，除了基本的「三色五花肉韓牛味蕾補完套餐」（＄698），有肉、鰻魚、冷麵，仲要可無限添食爐邊蛋，份量又多，記者跟Model食到暴走。另有兩款EVA主題特飲（各＄48），點飲品會隨機送駕駛員+EVA特別版杯墊，數量有限送完即止。

肉碟上原來插住支朗基努斯之槍！

點EVA飲品會隨機送特別版杯墊(全3款／隨機送)，EVA字型「明朝體」樽裝韓國泡菜（加＄80換購）（鍾世傑 攝／小霧@Bite.甘い一口）

👉高達模型炒風不斷｜MG大魔$300炒到$900 轉售Gundam模型月入10萬

餐具都係EVA特別版！通通可以買走

點EVA餐時，使用的工具都會使用「NERV終極泛用烤肉餐具套裝」，韓式筷子、匙羹、燒肉鉗的金屬位都刻上「EVANGELION」字樣（加＄98換購），而初號機專用「高振動粒子」燒肉剪刀更使用了EVA初號機配色，實用又靚！（加＄80換購／7月推出）

左起：「NERV終極泛用烤肉餐具套裝」（加＄98換購）、初號機專用「高振動粒子」燒肉剪刀（加＄80換購／7月推出）

「NERV終極泛用烤肉餐具套裝」，韓式筷子、匙羹、燒肉鉗的金屬位都刻上「EVANGELION」字樣（加＄98換購）

樽裝韓國泡菜也換上了EVA字型「明朝體」設計，寫上「人類味蕾補完套餐」（加＄80換購）

EVANGELION 炑八韓燒 限定活動

活動日期：2022年6月7日至8月

特別主題店：荃灣楊屋道1號荃新天地二期1樓125號舖炑八韓烤（全線14間分店都有特別裝飾）

👉Disney+ 星戰歐比王肯諾比／金田一少年事件簿｜ 2部新劇陸續上架

EVANGELION x 炑八韓燒，人類味蕾補完計劃，有咩買？

1.「三色五花肉韓牛味蕾補完套餐」（＄698）



2. 兩款EVA主題特飲（各＄48）



3. 「NERV終極泛用烤肉餐具套裝」，筷子、匙羹、燒肉鉗刻上NERV logo、EVANGELION、極秘等字樣（加＄98換購）



4.初號機配色「高振動粒子」燒肉剪刀（7月發售／加＄80換購）



5. EVA字型「明朝體」樽裝韓國泡菜（加＄80換購）

