人氣後宮番《出租女友》真人日劇，本劇特色就是有4位性格各異的女主角，本週公開了第3位女朋友「更科瑠夏」的人選：由特撮片常客工藤美櫻擔演，蝴蝶結短髮造型好cute，卻被網民指2大硬傷。



《出租女友》講乜？

《出租女友》是一部漫畫作品，男主角木之下和也被相識1個月的女友七海麻美提分手，一時傷感用手機app的「出租女友」服務租了「水原千鶴」當一日女友。及後和也發現二人竟然是鄰居，更是同一所大學生的同學。加上小惡魔系「前女友」七海麻美、妹系Idol更科瑠夏以及斯文內向的櫻澤墨，1男4女關係錯綜複雜的「後宮系」番組。

妹系Idol更科瑠夏由特撮片常客工藤美櫻擔演。

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出租女友真人版選角夠年輕，細心睇卻有點出事

這部作品是男性向的「後宮番」，不過日本劇集觀眾多為女性，所以日劇版男主角揀遺了Johnny事務所力谷的男團「浪花男子」成員大西流星主演。找資料時發現，幾位主角的演員，年齡跟角色設定出奇一致，頗有年輕氣息，不過細心睇卻有些出事位……

選角究竟出咩事？

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