試玩 Switch 瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽 Mario Strikers: Battle League｜Mario、瑪利歐系列自紅白機時代已經會用相關角色推出不同類型的運動遊戲，足球遊戲《Mario Strikers 激戰前鋒》為GameCube（2005年）時期推出首集，到今次Switch《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》（Mario Strikers: Battle League）已經是第3集。



五人足球混合格鬥

玩法是將5人足球混合Mario系列元素，可以像Mario Kart一樣掉道具、也可以像大亂鬥般郁手打人搶球，當然還有像《足球小將》一樣的超必殺射球啦！有些「壞角色」就會不跟規矩，用手踢波（笑）。

👉M2 MacBook Air vs M2 MacBook Pro選購貼士｜加上M1舊機買那部好

賺錢買裝強化角色

玩盃賽或自由對戰，勝出都可賺金幣，可以買強化服裝強化角色。記者自己傾向強化角色本身的優點，即是令速度型的角色跑得更快。不過你也可以令體格弱的球員加強防守，就可以少點被人搶波，按自己打法去改吧。

8個貼士助你提升勝出率

+ 4

👉70歲阿婆砌高達｜Soon仔鍾意睇Gundam 嫲嫲化身模型美女YouTuber

8個貼士助你提升勝出率



【01】全隊同一角色都得



【02】不會規則！出手打人吧！



【03】假身難用｜遠射破防



【04】善用角色特性別硬碰



【05】必殺射門對電腦無用



【06】記得搶道具



【07】賺錢買裝強化角色



【08】側身射門口Form屈



👉小麻x試當真｜清純女YouTuber曾獲連登力撐 何解一夜間失去光環

《瑪利歐激戰前鋒 戰鬥聯賽》

發售日：6月10日

機種：Nintendo Switch

語言：日文、中文

售價：$429



遊戲可以自由對戰，或者參加盃賽賺更多錢。1部Nintendo Switch主機可供每支隊伍4人，最多8人對戰。另外可以跟鄰近機玩法機過機對戰，NINTENDO SWTICH ONLINE 月費用家更可用「線上模式」挑戰全球玩家，又或是像玩FIFA一樣，集合最多20個玩家組成球隊，與其他隊進行對戰。

Special Thanks：試玩軟件由任天堂（香港）提供

👉《出租女友》日劇版｜更科瑠夏人選曝光｜造型可愛網民批有兩硬傷