《一拳超人》真人版由荷里活片商買版權開拍，早在2020年已經有原作者ONE證明屬實，惜疫情一直影響進度，終於在近日傳出新消息：電影是由Sony Picture開拍，並由《狂野時速》、《水行俠》導演Justin Lin執導。主角琦玉老師的人選，自然又引起話題！



真人版琦玉老師人選｜睇導演估班底

Sony原定想由《毒魔》（Venom）編劇史葛羅森堡以及編劇傑夫皮克納接掌這計劃，但最新消息作品將升級由《狂野時速》系列重點導演Justin Lin負責。琦玉這個角色兩大特徵就是練武練到光頭，荷里活真人版選角，香港人當然最支持我們的港版埼玉老師戴耀明！外國fans就馬上聯想到The Rock。但新情報提到會由《狂野時速》Justin Lin掌導筒，跟他合作過的演員機會又可能會大一點。

《一拳超人》真人版，可能會由《狂野時速》Justin Lin執導。

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外國影迷普遍認為前摔角手，重影多年的The Rock最適合演真人版琦玉老師。

外國影迷普遍認為前摔角手，重影多年的The Rock最適合演真人版琦玉老師。

真人版琦玉10個適合人選

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