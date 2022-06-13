《海賊王One Piece》讀者多數冇朋友｜日本綜藝節目常會找名人、搞笑藝人做客席嘉賓，人數一多就有人搏出位胡言亂語，6月9日日本富士電視台晨間節目《めざまし8》提及《One Piece》即將進入「最終章」這話題，負責擔任時事評論的「大空幸星」語出驚人：「我發現看這本漫畫的人，都是現實生活空洞，沒甚麼朋友、夥伴的人。」觀眾當然睇到爆嬲，馬上在Twitter留言：「咁木村一定係孤獨L啦！」真是「躺著也中槍」。



睇都未睇過就亂咁批評

起初由主持人谷原章介帶出話題，👉One Piece將於6月連續停刊1個月，作者尾田宣布7月突入最終章：「和之國真係好長呢，唔知在座有冇人睇緊？」場內一片dead-air，事實上日本漫畫迷確實嫌One Piece近年又長又悶，不少人棄書，最新進度更要硬生生令👉路飛的能力突變難接受 Fans數尾田六宗罪：這套爛作何時完？谷原問大空幸星：「你全場最年輕（23歲），你有冇睇呀？」想不到大空幸星卻爆出驚人回應，谷原為打圓場搞笑回應：「咪住先，我都有追《One Piece》喎！你想撩交嗌？」大空才感到自己講錯話：「真是對不起，雖然我並不太渴求友情、伙伴之類的東西，但我以後會試試追看《One Piece》的。」喂呀，先生你真是講多錯多呢，《海賊王 One Piece》最為人津津樂道的主題，就是友情、伙伴，令人感動流淚的對白，令人覺得他繼續在暗示：「就係現實中冇朋友冇伙伴，先至會被呢類虛構的感人對白、友情所感動。」

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咁木村一定都好少朋友啦！

節目出街後，社交網誌上捲起千尺浪，網民完係不接受大空的解釋：「5億本One Piece都係冇朋友既人買？位唔係咁出架！」、「就算你自己覺得OP不好看，也不應該在電視公開講！」、「喂講笑搵第二樣，睇到我嬲。」、「又話係青年創業家、應慶高材生，睇唔起人地喜歡既事物仲亂批評，真係要不得。」

木村拓哉、AKB高橋南和指原莉乃、Morning娘矢口真里、辻希美，乃木坂46生駒里奈，搞笑巨星明石家秋刀魚及有吉弘行，都是出名熱愛《One Piece》的藝能人，當中木村拓哉更3度被One Piece搶答問題節目封為「One Piece 王」。網民就笑言：「咁木村一定都冇朋友」，👉木村拓哉出名愛動漫，更曾自選5大必睇漫畫，今次真是「躺著也中槍」。

木村是出名的漫畫迷，曾兩次在電視節目的One Piece問答遊戲中勝出，被封One Piece王！（電視節目截圖）

木村生活一定很苦悶，疫情期間還自閉在家畫One Piece漫畫角色，拍片影相放上官方SNS戶口，是想圍爐取暖吧，畢竟《One Piece》漫畫迷沒甚麼朋友。

木村生活一定很苦悶，疫情期間還自閉在家畫One Piece漫畫角色。

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木村成日拍動漫真人版，真實生活一定冇朋友！

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大空幸星係乜水？點解咁多人鬧？

今次炎上的原因除了《One Piece》極紅外，也跟大空幸星的背景有關。原來他生於單親家庭，曾經當過實習老師，他發現學生有心事時會跳過老師另找信任的人傾訴，2020年與兩位早大畢業的朋友合辦24小時免費chatroom「你的所在之處」，日本在疫情期間虐兒問題嚴重，9個月有3萬人使用，後來日本內閤官房長加藤勝信曾向他聽取關於「孤獨」這社會問題的專業意見。想不到表面上如此關心孩子心理問題的人，會講出「《One Piece》得孤獨L睇」這類嘩眾取寵的發言呢，曾經用過你服務的One Piece書迷，都在哭呢。

大空幸星

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