賽馬娘攻略．新手教學｜《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式推出，前文已經為各位玩家詳盡解說5項育成數值的分別，以及訓練時的優先次序。今次就深入解說加速／提速技能，以及多個必學技能介紹。



詳盡解說提速與加速技分別、15+必學速度技能，可參看影片👇

賽馬娘的提速同加速技能，技能相當重要，要贏除了白值要高之外一定要學技能，提速與加速技是當中最重要的技能之一。對新手而言，字面上寫的增加速度好像沒甚麼分別，但其實差好遠。所以今次主題，詳細解說這兩類技能到底有甚麼分別最重要，要如何學和不要學錯。



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加速及提速技能，於比賽中非常重要。

賽馬娘技能分為幾個大類，先不講角色固有技，汎用技能是所有角色都能夠學，只需要洗出來就能學。種類看標示顏色就知道：提速與加速技都是屬於橙色的增益技能。正式來說，提速技應該叫作提高目標速度技、加速技應該叫作增加加速度技。

為避免混淆，一般建議以提速技及加速技以分別。兩種技能千萬不要按中文意思全部叫作加速技，因這是完全是兩回事。要分辨兩個技能很簡單，看標示就明白，小人圖像明顯不一樣。

提速技及加速技可因應icon來分辨。

提速技與加速技的分別

要解釋兩個技能有甚麼分別前，先說一個重要基本知識：賽馬娘這隻遊戲，角色跑步有既定跑法，馬娘開閘後，會加速到一個稱之為巡航速度，即是道中跑的速度，然後進入尾盤再一次加速，全速衝刺到終點。

甚麼是提速技呢？提速技就是讓角色，在一定時間內提高目標速度，例如在道中，所有人都是跑600速度（一例），開了技能提高目標速度至700速，別人跑600我跑700，跑得快過別人自然可以超車。

提高目標速度技能，就是可讓角色在技能有效時間內跑快點，不論是超車或是保持優勢都非常有用。進入尾盤道理一樣，大家都是用最高速度衝刺，大家都是在跑1200速，那開技升到1400，就能跑快一點追上別人；又或是跑第一名要逃亡，所以要跑快一點。提速技非常實用，不論道中尾盤或哪裏都一樣。

加速技又是甚麼呢？剛才說過加速技，是增加加速力，再參看上圖會發現馬娘比賽會有兩個地方會加速：第一個是開閘之後，由靜止加速；第二個是進入尾盤，由道中速度加速到最高速度衝刺，所以技能能夠做的，就是在技能發動時間內提高加速力，即加速線更為傾斜，讓馬娘可在更短時間達到目標速度。

簡單來說，尾盤衝刺時比人更快衝到1200速，自然可跑得快過別人。同時加速技一定在加速的地方發動才有效果，在其他非加速的地方發動加速技並無作用。因此大部分加速技需要看位置發動，根據賽道設計不同，可能會有A加速技有用，B加速技沒用，但在另一個賽場相反，而這知識是必須知道。因為加速技某程度上更加重要，能否學對加速技，與能否取勝有很直接關係。

開閘加速技

有用的加速技都會集中兩個地方，第一是開閘之後，第二是進入尾盤位置。開閘加速技包括有「地固」、逃馬專用「先駆け」和上位版「先手必勝」，效果都是開閘發動，增加加速力。在開閘後較別人跑得更前，搶佔有利位置。

這技能對逃馬而言相當重要，因為逃馬就是要由頭帶到尾才能贏。如果在比賽不明白為何對方逃馬，明明和自己白值屬性數字差不多，而自己又沒有出遲，但對方一開閘就拋離一截，這通常是因為技能的關係，那也是為何整天說逃馬要學地固，原因就是如此。

加速技最好就是出閘瞬間就發動，尾盤也一樣，最好是一進尾盤就發動。尾盤加速技主要分兩大類，一是角色自帶固有，另一個是汎用技能。與開閘加速一樣，在比賽時候看見對手如果一進尾盤變火箭，拋離數個馬位，完全是因為有開加速技關係才能做到。事實上在絕大部分情況下，都是要學尾盤加速技才能跑贏比賽，無論是繼承固有還是汎用技能，都一定要學。

必繼承的角色固有技能

先講固有技，尾盤加速固有有很多種，比較有代表性與最常用的是看尾盤彎道發動，例如星雲天空、目白賴恩、目白多伯的固有技，全部都有名次條件：星雲要跑第一、賴恩跑第六、多伯要跑第五或第六，不過多伯多了一個要全場無中掛的條件，還會對賽道有特殊限制，只有個別中距離與長距離才是在尾盤彎道發動加速。

那甚麼是尾盤彎道呢，其實就是在進入尾盤後站在彎道上，就會發動固有。這隻遊戲賽場設計，除了長距離和個別的短距離外絕大部分賽場進入尾盤時候都是站在彎道上，所以肯定是最早發動固有。

大部分賽事攻略都會提到和推薦這3個固有技：逃馬一定要學星雲釣魚、差追可以學目白這兩位大小姐固有，不論自用本人還是繼承都可以。

至於第二種固有，是看最終彎道發動的固有技，代表是原版丸善司基、與改版前的大樹快車。尾盤彎道和最終彎道是兩個不同概念，尾盤彎道意思是要進入尾盤才計算彎道，不一定要最終彎道；但最終彎道不同。如果是最終灣道，是不會理會尾盤或道中，總之那一條是最終彎道就發動技能。

所以會出現一個問題：固有可能太早開，或是太遲開，例始英里和短距離賽，最終彎道位置通常是道中，還未進入尾盤的時候。所以固有會一早就開，即所謂在非加速路段開加速，那就肯定沒有用處。

至於長距離則剛好相反，但結果一樣，由於最終彎道是在加速路段之後，在那發動固有，同樣和沒開基本沒分別。所以原版丸善司基的固有能夠用的賽場比較少，基本只有中距離才能用。

當然，丸善司基固有會有另一種用法：給差追馬去用。這通常是給英里或最終彎道在尾盤之前的賽道使用，用意就是讓差追馬進入最終彎道，開始突圍，到進入尾盤之後跑到第五位發動固有。

由於丸善司基固有是由最終彎道計算，包括最終直線，只要跑到第五位時在加速路段內，就能夠輔助加速。當然這種有法有兩個問題：第一是如果差追馬過多，容易跑得太前，有機會尾盤前太早衝進第5名，然後發動固有浪費掉；第二是很少機會可以一進尾盤就衝到第5名，通常都是進入尾盤，再跑一點距離才進入第5名，開固有時間會變晚，當然遲到好過無到，只是效果會低一點。

👇👇值得學習的汎用技能及角色固有技👇👇

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值得學的汎用技能

接下來是汎用技能部分，例如差馬專用的「乗り換え上手」（乘換）、追馬的「直線一氣」和上位版的「迫影」，或是英里後排專用的「豪腳」等、先行馬專用的「真っ向勝負」，上位版「鍔迫り合い」等。

這些技能都是汎用技能，即人人可以學。直線一氣和迫影是進入尾盤直線立刻發動，長距離賽因為進尾盤不是彎道而是站在直線關係，所以迫影和直線一氣，在長距離是最早發動，在長距離追馬會非常強。至於其他賽場要看設計，如果彎道跑太久才到直線，有機會太遲發動技能變得沒意義。

其他汎用技大都是尾盤隨機位置，所以會出現要賭位置的情況。如果進尾盤瞬間發動當然最好，但大部分情況下都是進尾盤跑一段距離才發動，如果太晚才發動，那效果大跌會變得無用。所以這些隨機汎用技不應只學一個，應多學數個，這樣才能更有機會擲中骰一早發動爆發。

順道再講一個是逃馬專用的加速技「逃亡者」、與下位版「押し切り準備」，這個與之前說明的原版丸善司基一樣，都是看最終彎道發動。不過由於這是在最終彎道隨機位置發動，若最終彎道需要跑一段距離才進入尾盤，技能晚一點才開那就剛剛好，所以逃亡者在特定賽場其實是可以用，而且很強勁。

技能究竟學多少才夠？小心學習「廢技」！

尾盤要學多少個加速技才夠？先看逃先馬角色本人的固有，例如星雲天空、或是最終直線發動的神鷹，大部分時間用自己固有已足夠，因為加速力已很大。

但如果後排馬差追，或是用繼承或用汎用隨機技能，那最少學2至3個比較好。隨機要賭位置，所以要學多數個去賭，同時亦因為多個加速技加起來才能變火箭追前方的馬。差追只靠自己固有，就算是目白多伯或賴恩都有機會不足夠。

但總之，加速技要在正確位置發動才可以，如果發現想學的技能，有很大機會在其他位置開，例如直線加速，因為賽場可以很多條直線（如3條直線就是3選1），然後就算選對了還要選位置，因為直線技能是隨機直線之餘兼隨機位置，如開錯位置都會變得無意義。

又或是技能若是寫在中盤加速，除非真的要賭技能在進入尾盤之前的瞬間發動，如真的給你賭贏了，那就有效，否則大部分情況之下都是無任何效果，所以建議不要學這些技能。

提速技學得愈多愈好。

未來改版的能能會有不少大幅改良，不過繁中版應該仍以最初版本為藍本。

提速技又如何？

最後來到提速技，提速技會比較簡單。因為大部分時間開提速技都有用，不論是序盤、道中還是尾盤亦然。除了固有的提速技，汎用提速技絕大部分都是在特定路段的隨機位置發動，基本除了最終直線有機會終點前才開這些蠢事之外（如未腳、全身全靈），其他的中盤提速、腳質彎道直線之類，基本都不會浪費，有多少、學多少就可以。

特別是中盤技能，對道中搶位置很重要，例如你跑逃馬中距離，中距離彎道與直線，逃馬彎道與直線，4個全部學起來一定是最強。

攻略授權轉載自：小A遊樂園@Youtube

影片來源：https://youtu.be/FjXr9R4z9Ts