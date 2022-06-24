賽馬娘攻略．新手教學｜角色育成5種能力屬性解說 如何訓練最好？

賽馬娘攻略．新手教學｜《賽馬娘Pretty Derby》去年推出時，無論日本或香港都吸引不少手遊玩家，超大熱！繁體中文版終於正式推出，對於不懂日文的玩家，終於可以去玩了。對於新手玩家想快上手，就要留意下文攻略，今次先為大家帶來「新手教學」、角色育成5種能力屬性解說，以及如何訓練最好？



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賽馬娘遊戲中的5大屬性，亦即是育成時候提升的白值：速度、耐力、力量、根性與智慧。5大數值屬性很重要，任何人都知道全部練到滿，5個數置屬練到封頂1200一定最好，但當然不可能，所以訓練時又應該如何取捨？每個屬性又代表什麼呢？下文為大家詳盡解說。



賽馬娘在訓練時，要留意5大數值。

逐一介紹每個屬性是甚麼之前，先給大家一個很簡單的概念。

最重要一定是「速度」，愈高愈好，能夠練到頂1200最好。

第二重要是「力量」，「力量」亦代表是加速力，力量不足加速力不足夠，沒辦法短時間達到頂速，同樣愈高愈好，但無必要一定封頂。

第三是「耐力」，耐力比較有趣，並不是愈高愈好，夠用即可。根據跑的賽事距離，練相應足夠數置便可。

第四是「智力」，智力有很多種用途，下文再詳盡解說，大概400多600就很足夠。最後是根性，根性基本不會是初心者，需要特別去注重的數值，升到300至400已很足夠。

．速度



（小A遊樂園影片截圖）

首先是「速度」，顧名思義就是馬娘跑的速度高低，所以一定練得愈高愈好。不過要留意這裏所示是馬娘的最高速度，而實際馬娘在比賽只會在最後尾盤，即最後階段的時候才會跑最高速度，道中速度高低不是看速度決定，而是受智力影響。

速度800與速度1200，道中速度基本沒太大分別，但這不代表速度不用理會，因為進入尾盤最後階段，馬娘開始爆發衝刺時，衝多快完全是看速度有多高，所以，一定是愈高愈好。

另外，每個腳質速度補正都有點不同，再細分是每個賽道階段，每個腳質速度補正都不一樣，不過初心者要記的，只是尾盤時的速度補正即可，後追快過居中快過前列快過領頭，即追差先逃，跑追最後速度最快。

．持久力（耐力）



（小A遊樂園影片截圖）

「持久力（耐力）」簡單來說，可以當成為馬娘跑步時體力或HP，無體力當然就跑不完比賽。但其影響是有兩個層面，第一是跑完整場賽事，第二是衝刺距離。

如耐力不足夠，有機會跑到斷氣，即是跑步變散步；但使用最低限度的耐力會縮短自己衝刺距離，即是進入尾盤，身邊其他人開始加速，而自己還未開始加速。如想跑贏一定是有足夠耐力，跑得完賽事之餘，亦有耐力進入尾盤就衝刺，由開始衝到尾才可。

每場耐力消耗有一定增減，因應角色開技能，馬娘之間的競爭、智力擲骰等等都會影響耐力消耗，所以一般說跑一場賽事要多少耐力，都是以包括所有可能的消耗下，在尾盤又可以用盡距離衝到盡，以此為標準。坊間說明不同賽事對耐力的需求，大都是計算所有可能的消耗，包括尾盤衝刺，馬娘競爭等的意外消耗及預留空間做調整。

另外衝刺需求耐力多少與根性有一定關係，根性同耐力有互補作用，根性愈高耐力需求一定程度減少。

但要留意的是，耐力是一個練至足夠即可的數值。練得太高沒有加成之餘，也沒有意義。如跑短距離英里卻練個800多1000耐力，只會是浪費。

不過若是跑長距離賽，如超長距離3000米以上，最低耐力計算出來消耗已超越1200、甚至1400，因無法達標是所以必需學習回復技，回復技能可以一定程度降低耐力需求。至於回復技，要盡量學保證會在道中開回復技，序盤回復技未改版前有機會造成浪費，直線回復同樣有機會浪費，尾盤回復技就沒甚麼作用。

（回復技等詳盡解說，未來攻略會再作解說）

．力量



（小A遊樂園影片截圖）

「力量」主要影響地方有三個，第一亦是最重要的加速力，即是開閘及尾盤衝刺時的加速力。力量愈大，加速力愈高，愈快跑到滿速。開閘時，由靜止即0速加速開始跑的時候都一樣，力量愈大，加速愈快，一定愈有利。

力量的第二個影響，是突破能力，如果力量不足，會無法突圍被堵死。這個對居中和後追時，即是後排的差追馬特別重要，除了因為後排馬需要加速力最後爆發之外，亦要看突破能力才能突圍而出衝出來。當然不是說1200滿力量就不會因為堵死而輸，如馬娘走位失誤衝去馬堆被堵死是沒辦法的事。

第三是影響上坡能力，在上山時候，馬娘會被強制降速，而力量愈大，降速會降得愈少。在上完斜後，馬娘會重新加速，這個時候力量愈高同樣愈有利。

那麼力量應該要練多少？當然練滿一定最好，不過又沒必要像速度硬性規定要練滿1200，因為尾盤加速還是會用上加速技能，對初心者而言力量上到800至900是合格線，最好當然以1000為目標，後排馬上到1100或以上最好。總之力量一定不可以太低，只有500多600育成過版沒有問題，但PVP時真的會輸。

．意志力（根性）



（小A遊樂園影片截圖）

「意志力（根性）」作用在遊戲改版前比較有限，改版後會多了一些功能。現時繁中可算是改版前的資訊，以下先介紹繁中及日版均有的功能。

前文解說耐力時候，有提及根性和耐力相輔相承，根性的作用，就是用來減輕耐力消耗，特別是衝刺時候的消耗。由於馬娘跑得愈快，耐力消耗愈大，根性可以用作降低衝刺時的耐力消耗，讓馬娘跑足全程。

所以可以做到練高根性，練少一點耐力的練法。不過留意互換不是1比1，1200根性100耐力也會跑斷氣的。對初心者來說，特別是URA訓練當大家都沒閒餘練根性時，短英距離，根性練至300已很足夠、中長距離時候，練到350至450左右亦已經很足夠，再練上去的意義不大。

但日服一周年改版之後，根性會多了數個功能，第一是增加衝刺速度，即是根性愈大，最後衝刺衝得更快；第二是追比，同樣是最終直線，當馬娘與馬娘競爭時候，會額外提升加速加及速度，同樣根性愈大，加成愈大；第三個是增加逃馬開閘時互相競爭，搶位置的能力，根性愈大，愈容易衝前，愈容易搶頭位。所以簡單來說，練根性除了與耐力互換外，還會增加衝刺速度。同時說明了若在不計算技能的情況下，根智流的逃馬會更強勁。

．智力



（小A遊樂園影片截圖）

「智力」影響的地方比較多，第一個會影響的是技能發動的機率。賽馬娘技能除了自帶的固有技及綠技能外，所有技能都是看機率發動。智力愈高，發動機率愈大。不過留意計算不是線性而是曲線，智力100發動機率只有20%；智力300，技能發動機率已大增到70%；但到了智力500，發動機率僅升至82%；升到最高1200智力，技能發動機率是92.5%。

意思即是練滿智力都不一定會發動技能，所以單純以開技來說，大約400至500左右智力已很足夠，再高上去，其實技能發動率不是真的加太多。

那意思是否指智力與根性一樣，不用升那麼高？又不是，因為智力有另一個同樣相當重要的功能，前文講解「速度」時有說過，道中速度不看速度而是看智力。在中盤時馬娘跑步的速度，是根據自己的腳質再隨機擲骰決定，而擲骰擲多少是看智力，智力愈高，愈有機會擲中更大的骰子，讓道中速度更快

智力亦會影響超車，馬娘要超車時，能否成功同樣是由智力有關。馬與馬之間收窄到一定距離範圍的時候，後方馬娘是否有機會觸發超車的動作，是由智力決定。智力愈高，會愈容易觸發超車模式跑過對方，所以這是為何智力對前排馬，尤其是逃馬重要原因。

另外智力還會影響下坡時速度與耐力消耗，智力愈高，落斜愈快，耐力消耗也會減少，特別是當日版一周年改版之後，部分賽道多了很多暗斜，部分暗斜很長。如3200m賽道應該要一大堆耐力，但實際因改版後多了兩條長命斜，變成只要智力升上1000多以上、耐力1000多再加個金回復已經足夠跑畢兼取勝，不像過去要學兩個金回復才叫安全。

最後智力愈高還可以減少中掛，即陷入焦慮機率，因為中掛可以弄到斷氣，而且會額外消耗耐力，令一些固有沒辦法發動。因此智力影響的東西很多，包括技能發動機率、道中速度、道中搶位置能力、下坡時候的速度同耐力消耗，與中掛機率。因此智力在可練的情況下，同樣是愈高愈好。

（小A遊樂園影片截圖）

攻略授權轉載自：小A遊樂園@Youtube

影片來源：https://youtu.be/t0HnHrkBXgA