氣炸鍋、風扇、無線吸塵機、再駁多個火牛充手機，家中大小電器數量多，牆身插頭當然不夠用，原來用拖板不是買13A三腳插就絕對安全，理工大學電機及工程學系教授鄭家偉以專家身份，指正5大拖板使用錯誤。



唔好有窿就插滿

很多人相信，購買符合英國標準（BS 1363）的13A三腳插頭拖板，更每個有獨立「灰士」（保險絲）就絕對安全；買5個拖頭的型號，就代表可同時插5件電器使用。其實一次過插滿拖板，有機會導致機件負荷過重，小則跳掣重則過熱著火！專家表示，最緊要識計數，就可以安全使用免生危險。

原來拖板沒壞可以用10年？用兩腳轉三腳轉接器，比自行改裝兩腳插頭更危險？鄭家偉教你點樣正確用拖板，解構5大拖板使用安全迷思！

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拖板安全使用｜專家指正5個常見錯誤使用法



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萬能拖板中國也禁用｜絕不能買

淘寶買家電，特別要小心買到劣質貨，Facebook群組「家居維修交流平台」就曾有帖文分享內地製造萬能插蘇拖板的內部構造簡陋差劣！

拖板是每天長時間使用的重要電器，安全性非常重要，網民看到以上分享後大呼：「電死冇命賠」、「香港合規格都要有B.S.，呢啲萬用插頭拖板、無人敢擺出來賣、實畀機電署告、大陸呢啲拖板、睇落線夠粗、外皮用翻造膠料做粗佢、铜芯就不足」、「萬能插座在大陸早已經是禁用的，你買到貨尾垃圾」

（香港機電工程署網站圖片）

遇以下6情況即換新拖板

電線、插頭、插座、拖板出現以下6個情況都建議立即更換。



1）有損壞或破損



2）鬆動



3）焦黑



4）硬化



5）綠鏽



6）累積灰塵



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